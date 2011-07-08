Валерия Леонтьева ждет награда на «Славянском базаре» в Витебске

Президент вручит специальную награду «Через искусство - к миру и взаимопониманию». В этом году ее обладателем станет композитор Игорь Лученок автор шлягеров «Мой родны кут», «Алеся».
Игорь Лученок, народный артист СССР:
Я желаю долгих лет фестивалю, чтобы народы дружили. Не только бывший Советский союз, но и весь мир.
Также награда ждет и Валерия Леонтьева.
Валерий Леонтьев, народный артист России:
Я здесь всегда с огромным удовольствием. У меня такое ощущение, что я домой приехал.
Мировые знаменитости с удовольствием приезжают в Витебск, в частности – Патрисия Каас. На белорусский фестиваль она приезжает уже второй раз.
Патрисия Каас, эстрадная певица (Франция):
Я знаю славянскую культуру не так хорошо. Но в любом случае, сердца людей здесь очень добрые. Это важный фестиваль. И если он уже 20 лет существует, значит, людям нравится.
В программе заявлено много знаменитых имен: Дмитрий Белан, Надежда Кадышева, Николай Басков, Анастасия Винникова, Анатолий Ярмоленко.
Стас Пьеха, певец (Россия):
Конечно, Белоруссия нас всегда принимает с распростертыми объятиями. Давным-давно моя семья родилась в Белоруссии.