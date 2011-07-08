Валерия Леонтьева ждет награда на «Славянском базаре» в Витебске

Освещать музыкальный форум будут более полутысячи журналистов. А в качестве гостей в Витебск уже приехали известные зарубежные исполнители. По традиции в открытии фестиваля примет участие Александр Лукашенко.

Президент вручит специальную награду «Через искусство - к миру и взаимопониманию». В этом году ее обладателем станет композитор Игорь Лученок автор шлягеров «Мой родны кут», «Алеся».

Игорь Лученок, народный артист СССР:

Я желаю долгих лет фестивалю, чтобы народы дружили. Не только бывший Советский союз, но и весь мир.

Также награда ждет и Валерия Леонтьева.

Валерий Леонтьев, народный артист России:

Я здесь всегда с огромным удовольствием. У меня такое ощущение, что я домой приехал.

Мировые знаменитости с удовольствием приезжают в Витебск, в частности – Патрисия Каас. На белорусский фестиваль она приезжает уже второй раз.

Патрисия Каас, эстрадная певица (Франция):

Я знаю славянскую культуру не так хорошо. Но в любом случае, сердца людей здесь очень добрые. Это важный фестиваль. И если он уже 20 лет существует, значит, людям нравится.

В программе заявлено много знаменитых имен: Дмитрий Белан, Надежда Кадышева, Николай Басков, Анастасия Винникова, Анатолий Ярмоленко.

Стас Пьеха, певец (Россия):

Конечно, Белоруссия нас всегда принимает с распростертыми объятиями. Давным-давно моя семья родилась в Белоруссии.