Сергей Саркисов (дизайнер): «В эмблему Дня города я вкладывал идею единства спорта, культуры и искусства. Но бренд Минска комментировать не буду»

В студии программы «Утро» на СТВ известный белорусский дизайнер, художник и создатель эмблемы Дня города – Сергей Саркисов.

Эта эмблема украшает наш город с 1986 года. Как пришли мысли по поводу её создании?

Сергей Саркисов, дизайнер:

1968 год – это год Чернобыля. И эмблема делалась не для Дня города, а для спортивного художественного праздника. Так раньше этот день назывался. Я вкладывал идею единства спорта, культуры и искусства: делал пиктографии человечков, которые замыкали своеобразный круг, чем напоминали белорусский орнамент.

А были еще какие-то варианты?

Сергей Саркисов:

Знаете, бывало так, что до меня обращались еще к нескольким дизайнерам, а время шло. И мне приходилось делать буквально за день. Но эта эмблема была придумана в режиме «молнии», буквально, за несколько часов.

Вот ваши эмблемы читаемы и понятны. Но бывает так, что смотришь на работы других дизайнеров и не понимаешь. Все ли эмблемы должны сразу доходить до потенциального зрителя?

Сергей Саркисов:

Тут подходит фраза В. И. Ленина: «Искусство принадлежит народу». Восприятие символов и эмблем – не очень простое дело, как может показаться. И это больше элемент контакта с людьми, а не какая-то картина, которую надо долго рассматривать, чтобы понять. Но сейчас все подвластно моде, так что даже закодированным эмблемам не удивляются.

Есть ли у вас такие эмблемы, за которые стыдно?

Сергей Саркисов:

Есть удачи, и есть неудачи. Потому что приходится работать в определенном промежутке времени, в который надо вложиться. И я, помимо прикладных вещей, делаю какие-то экспериментальные.

Какая у вас любимая тема?

Сергей Саркисов:

Мне нравится направление шрифтовой графики, потому что она основа графического дизайна. И я стараюсь использовать её в своих работах, которые выполняю на заказ.

А что вы скажете о бренде Минска?

Сергей Саркисов:

Я видел конкурсные проекты. Но оценку, правда, я не буду давать. Хотя могу сказать, что бренд нужен, ведь он главный инструмент взаимодействия с туристами. Главная визитка города, я бы сказал.

Но для Минска, да и для всей Беларуси, может, немного суховато? Эмблема не передает немного нашу душевность, толерантность. Не хватает немного многогранности и колорита.

Сергей Саркисов:

С одной стороны, да. Но дело в том, что у автора стояла задача адресовать позыв туризму и туристам в целом. Не даром же там идет английский текст: он призывает задуматься.

На ваш взгляд, если ли кому передавать эстафетную палочку дизайнерства?

Сергей Саркисов:

Конечно. Академия искусств выпустила массу талантливых людей, которые даже работают.

А вот вы сейчас над чем работаете?

Сергей Саркисов:

Я сейчас много экспериментирую, потому что надо соответствовать современному дизайну.