Ночь музеев в Минске-2011: ожили картины, посетители погрузились в пространство Женщины

Только в Минске фонды в сумерки открыли для посетителей сразу несколько хранилищ. До полуночи в музеях проходили концерты, спектакли и перфомансы.

К слову, в акции «Ночь в музее» участвуют крупные галереи из 42 стран мира. К элитарному празднику искусств Беларусь присоседилась уже в седьмой раз, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Музей, конечно, не театр, но в этот вечер даже он начинался с вешалки. Спектакль разыгрывался уже при входе. Кошельки и билеты в сторону. Сегодня в моде — ридикюли и шляпки в стиле Коко Шанель.

В таких интерьерах самый безумный дресс-код выглядит искусством. Национальный художественный этой ночью погрузился в пространство Женщины — так назывался тематический вечер. Женщин здесь рисовали, им аплодировали, ну и изучали, конечно.

В VIP-зале все как и положено — охрана лучше, билет дороже, а спектакль увлекательнее. Впрочем, чего-чего, а зрелища точно хватило всем.

В Национальном историческом музее нынешнюю ночь оживляли каждый по-своему. Художник Андрей Смоляк — кистью. Посетители — с помощью маскарада. Для тех, кто пришел в музей «в образе» любой из известных картин — вход бесплатный.

Ольга Смоляк, организатор проекта:

Минчане оживляли свои любимые картины — от современного художника до классического.

Впрочем, какой же музей без экспонатов. Один из них — самый уникальный — по традиции этим вечером показали зрителям. И, как обычно, всего на час. Музейная загадка нынешней ночи — книга 17-го века, которую недавно отыскали в Австрии.

Сергей Вечер, директор Национального исторического музея Республики Беларусь:

Это уникальная книга Казимира Семеновича — «Великое искусство артиллериии». 200 лет она была настольной книгой для большинства западно-европейских стран.

Привлек внимание зрителей и музей Великой Отечественной. Причем в большинстве своем именно юных.

Пока под звуки военного оркестра дети в специальном тире стреляли из легендарной советской винтовки, кто-то примерял армейскую форму начала 40-х, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».