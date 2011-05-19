Марк Шагал: как выглядит дом белорусского художника сегодня

Музей Марка Шагала был открыт в 1997 году, когда праздновали 110 лет со Дня рождения Шагала.

Он жил в этом доме по ул. Покровской со своими родителями.

Марк Шагал очень запомнил эту комнату. Здесь была лавка, в которой всегда было шумно и многолюдно. Люди делали покупки, узнавали последние новости, общались. Заведовала лавкой мать художника — очень деловая женщина: могла взять в кредит фуру товара, не заплатив ни копейки! Семья Шагала жила в достатке.

К сожалению, в этом доме нет оригинальных работ Шагала, только копии. Творчество художника очень автобиографично. Персонажи его картин — родители, соседи, друзья семьи. Часто Шагал изображал в своих работах родительский дом. Удивительно, что он вообще сохранился, ведь во время войны этот район сильно бомбили. В музее считают, что ангел-хранитель этого музея — сам Марк Шагал.

Во внутреннем дворике музея Марка Шагала каждый год 7 июля собираются люди, которым небезразлично творчество нашего великого художника, и отмечают его День рождения.

Так выглядел дом начала XX века, и таким его запомнил Марк Шагал, брат и семь сестер.

Туристы, которые приезжают в Витебск, говорят, что узнают город, благодаря работам Марка Шагала. Он прославил Витебск на весь мир и практически на каждой своей работе изображал кусочек любимого города. Париж он называл вторым Витебском. Кстати, настоящее имя Шагала — Моисей, а Марком он назвался на французский манер.

Из Витебска Шагал уехал учиться в Петербург (тогда это была столица) а затем — в Париж. Этот город изменил Шагала, ведь в этом городе он познакомился с Беллой — своей будущей женой.

Родственники художника сейчас живут в Германии и Израиле. Но приезжают на шагаловские дни под названием «В гостях у Беллы и Марка», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».