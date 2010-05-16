«Ночь музеев» в Минске

В канун Международного дня музеев, который отмечается 18 мая, более 150 стран мира, в том числе и Беларусь, провели акцию «Ночь музеев».

В большинстве исторических сокровищниц Беларуси двери были открыты до полуночи. Посетители смогли увидеть редчайшие экспонаты и стать участниками интересных программ.

Дамы в кружевных перчатках, господа в цилиндрах с бутоньерками. Маскарадный костюм этой ночью стал бесплатным пропуском в национальный художественный. Здесь – вечер во французском стиле. Музыка, танцы и кино братьев Люмьер. Однако на «Нормандию в Живописи» вход только по VIP приглашениям. Моне, Курбе, Добиньи – шестьдесят полотен французских гениев импрессионизма не под стеклом, но – под сигнализацией. Этажом выше – работы Шагала и – новая картина Владимира Прокапцова – «Витебские мечты о Париже».

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея:

– Это город моей студенческой молодости, юности, первой любви. Как-то захотелось мне увязать где-то тут а-ля Шагал, наши известные белорусские деятели, которые жили в Париже.

О них же и книга Владимира Счастного. Он задумал ее 35 лет назад. Когда на выставке в Москве, открыл для себя белорусские имена представителей парижской школы. Печать еще свежа, два дня как книга вышла из типографии.

Владимир Счастный, председатель национальной комиссии Беларуси по делам ЮНЕСКО:

– Здесь приводятся биографии художников. Здесь есть даже путеводитель по Парижу, по памятным местам. Там, где жили и творили наши земляки.

Землякам, которые победили. В музее Великой отечественной ветеранам о войне пропели сразу в 200 голосов. Такого в белорусской музыкальной культуре еще не было. В тандеме с суворовцами – сразу восемь хоров мальчиков.

Валерий Уколов, арт-директор Белорусского союза музыкальных деятелей:

– Когда стреляют пушки – не до муз. Хотя мы знаем, что фронтовые бригады актеров, помогали бойцам, поддерживали боевой дух. Я думаю, что все будут счастливы, и если будут слезы, так только от радости.

В историческом музее самое ценное – выставили на час. Посетителям впервые показали сюртук российского императора Александра I. Полвека раритет пролежал в фондах. Шли споры о подлинности. Не было архивов и доступа к аналогам. Ученые не могли дать полную атрибуцию. Полтора месяца назад с помощью российских специалистов докопались до истины. Предмету гардероба – 200 лет. Но сохранность потрясает. Тонкое сукно, шелк и подкладка из холста. Все швы выполнены вручную.

Дмитрий Шляхтин, старший научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь:

– Российские коллеги изъявили желание опять провести выставку или в Питере, или в Москве, где будут собраны все вещи из гардероба Александра I. И вот этот сюртук станет одной из жемчужин этой выставки.

Жемчужины этой выставки – белорусские дизайнеры. Стилизацию национального сословного костюма показали тоже впервые. Двенадцать манекенов. Половина – от Саши Варламова. Сбылась мечта модельера. Его услышали на 55 году жизни. Теперь павильон с исторической модой будет в музее в числе постоянных экспозиций. Кстати, потрогать одежду можно, примерить – нельзя.

Саша Варламов, дизайнер одежды:

– Попробуйте дотронуться до пуговицы, если током ударит, значит, охраняются.

Пока на балу обучали полонезу и фигурному вальсу, во дворике музея развлекали искушенных. Бои на мечах от средневековых рыцарей и танцевальный марафон с латиноамериканской сальсой и индийским катхат.

Не успели двери музеев захлопнуться в полночь, как к утру у хранителей созрела идея. Чтобы избежать столпотворения, возможно уже в следующем году фонды в сумерки откроют не на день и не на два, а на целую неделю. Ведь шоу должно продолжаться.

Екатерина Расолько, Илья Пучко, телекомпания СТВ.