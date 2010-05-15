Олдтаймер-ралли — гонки на старинных автомобилях в Минске

В полдень у Национальной библиотеки был дан старт Олдтаймер-ралли. Так называется конкурс раритетных автомобилей, который уже во второй раз проходит в столице.

Уникальность этих гонок в том, что главное здесь не скорость, а точность проезда маршрута. Любители винтажных авто соревнуются не друг с другом, а со временем. Еще одна важная особенность ретро-ралли — возраст участников: на трассу допускаются машины, которым не меньше сорока лет.

Валерий Шумский, организатор Олдтаймер-ралли – 2010:

Скорость не важна, мощность не важна. Главное, точно проехать из одного пункта в другой. Еще одно соревнование – проехать змейкой и задним ходом точно встать у бетонной стены, коснувшись ее, но не отодвинув.

Один из участников винтажных гонок — легендарный автомобиль ГАЗ-М-12 или в простонародье «ЗиМ». «ЗиМ» — это первая представительская модель Горьковского автозавода: шестиместный седан, выпускавшийся серийно в пятидесятые годы.

Александра Николайчик, участница Олдтаймер-ралли – 2010:

Этой машине столько же лет, сколько мне. Последние четыре года мы ее восстанавливали. Она очень тяжелая, у нее большая мощность 5,6, 8 цилиндров. Но сейчас она переоборудована: коробка-автомат… За ней здоров сидеть, после обычной современной машины, когда ты находишься за рулем ТАКОГО автомобиля, чувствуешь дикий восторг.