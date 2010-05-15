Знаменитый фестиваль "Хиллбилли" в штате Кентукки

Ежегодно деревня Пайквиль в штате Кентуки во время фестиваля превращается либо в ярмарку, либо в парад ретро автомобилей, либо в концертную площадку.

Деревня расположена в горах, где люди живут автономно от всего мира. Они спускаются в город на фестиваль, чтобы просто встретиться с друзьями. В этом году сюда съехалось более 150 тыс. гостей.

Главным музыкальным стилем фестиваля считается Bluegrass. Всюду гуляют хиппи-ветераны и люди в костюмах охотников. Посетители фестиваля придумывают себе различные прозвища, например, «Большая Репа».

Бред Хол, руководитель фестиваля:

Этот фестиваль напоминает возвращение домой. Мы стараемся сохранить все, как было 50 лет назад. Изменяется только количество людей и концертных площадок. Жители называют себя «хиллбилли», горным народом.