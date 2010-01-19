Не пропусти! Кинопремьеры на канале СТВ

В новом году в эфире телеканала СТВ, помимо уже известных и полюбившихся зрителям программ и сериалов, ожидается огромное количество кинопремьер. «Мисс Поттер», «Август Раш», «P.S. Я люблю тебя», «Космос как предчувствие», «Красавчик» и «Красавчик-2» — это и многое другое ждёт вас в ближайшее время в нашем эфире. Сказка о женщине и мужчине Учительница литературы в обычной школе и талантливый пластический хирург.

Она прививает детям любовь к литературе, делает их внутренний мир прекрасней. Он, напротив, шлифует с помощью скальпеля внешнюю красоту. Автомобильная авария на просёлочной дороге соединила этих двух абсолютно разных персонажей в одной сказке со счастливым концом — в сказку о женщине и мужчине.

Оставшись «безлошадными», Мария и Александр пытаются найти выход из создавшегося положения. К счастью, недалеко от трассы находиться дача Машиной подруги Инги. Александр, как истинный джентельмен, вызывается проводить незнакомку к дому приятельницы. По пути эту парочку ждёт множество приключений. В главных ролях: Мария Голубкина, Алексей Серебряков, Мария Аронова, Александр Данильченко, Николай Добрынин и Дарья Мороз. Красавчик и Красавчик-2 Скандального плейбоя-журналиста Людо Деккера, роль которого блестяще исполнил Тиль Швайгер, за очередной проступок приговаривается к исправительным работам. Красавчик обязан отработать целых триста часов в детском саду. Кстати, у себя на родине, в Германии, этот фильм вышел под названием «Заяц без ушей», а вторая часть романтической комедии получила не менее странное название – «Двуухий цыплёнок». Шефство над Людо получает Анна, девушка-дурнушка, над которой журналист издевался ещё в школе.

Сперва он её не узнает, но Анна не забыла его оскорбления, и вот девушке выпадает прекрасная возможность отомстить обидчику. Упустить такой шанс было бы непростительной ошибкой! Для ловеласа Людо работа в детском саду становиться настоящей пыткой. Кто бы мог подумать, что в конце Людо и Анна поймут, что созданы друг для друга!

Но на этом история не заканчивается! «Красавчик –2» — очередная премьера на СТВ! Людо изменился до неузнаваемости. Теперь он не только заботливый партнер и превосходный любовник, но и неплохой помощник по хозяйству. Для бывшего плейбоя заштопать носки теперь не проблема. Дети в саду в нём души не чают. С Анной тоже всё неплохо, пока на горизонте не появляется давняя любовь Людо… P.S. Я люблю тебя «P.S. Я люблю тебя» — современная история о том, как любовь оказывается сильнее смерти. Потеряв любимого мужа, тридцатилетняя Холли Кенеди впадает в отчаяние, перестаёт выходить из дому, общаться с людьми и вдруг получает по почте пакет с письмами. Распечатывать их можно лишь по одному в месяц. А написаны они тем самым человеком, расставание с которым приносит ей такие страдания. В каждом новом письме — совет, как вернуться к жизни: купить платье, принять участие в конкурсе красоты, съездить на море. Неизменной остаётся только фраза в конце послания.