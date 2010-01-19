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Не пропусти! Кинопремьеры на канале СТВ

19 января 2010 15:13
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В новом году в эфире телеканала СТВ, помимо уже известных и полюбившихся зрителям программ и сериалов, ожидается огромное количество кинопремьер.

«Мисс Поттер», «Август Раш», «P.S. Я люблю тебя», «Космос как предчувствие», «Красавчик» и «Красавчик-2» — это и многое другое ждёт вас в ближайшее время в нашем эфире.

Сказка о женщине и мужчине

Учительница литературы в обычной школе и талантливый пластический хирург.

Не пропусти! Кинопремьеры на канале СТВ-1

Она прививает детям любовь к литературе, делает их внутренний мир прекрасней. Он, напротив, шлифует с помощью скальпеля внешнюю красоту. Автомобильная авария на просёлочной дороге соединила этих двух абсолютно разных персонажей в одной сказке со счастливым концом — в сказку о женщине и мужчине.

Не пропусти! Кинопремьеры на канале СТВ-3

Оставшись «безлошадными», Мария и Александр пытаются найти выход из создавшегося положения. К счастью, недалеко от трассы находиться дача Машиной подруги Инги. Александр, как истинный джентельмен, вызывается проводить незнакомку к дому приятельницы. По пути эту парочку ждёт множество приключений.

В главных ролях: Мария Голубкина, Алексей Серебряков, Мария Аронова, Александр Данильченко, Николай Добрынин и Дарья Мороз.

Красавчик и Красавчик-2

Скандального плейбоя-журналиста Людо Деккера, роль которого блестяще исполнил Тиль Швайгер, за очередной проступок приговаривается к исправительным работам. Красавчик обязан отработать целых триста часов в детском саду.

Кстати, у себя на родине, в Германии, этот фильм вышел под названием «Заяц без ушей», а вторая часть романтической комедии получила не менее странное название – «Двуухий цыплёнок».

Шефство над Людо получает Анна, девушка-дурнушка, над которой журналист издевался ещё в школе.

Не пропусти! Кинопремьеры на канале СТВ-5

Сперва он её не узнает, но Анна не забыла его оскорбления, и вот девушке выпадает прекрасная возможность отомстить обидчику. Упустить такой шанс было бы непростительной ошибкой!

Для ловеласа Людо работа в детском саду становиться настоящей пыткой. Кто бы мог подумать, что в конце Людо и Анна поймут, что созданы друг для друга!

Не пропусти! Кинопремьеры на канале СТВ-7

Но на этом история не заканчивается! «Красавчик –2» — очередная премьера на СТВ! Людо изменился до неузнаваемости. Теперь он не только заботливый партнер и превосходный любовник, но и неплохой помощник по хозяйству. Для бывшего плейбоя заштопать носки теперь не проблема. Дети в саду в нём души не чают. С Анной тоже всё неплохо, пока на горизонте не появляется давняя любовь Людо…

P.S. Я люблю тебя

«P.S. Я люблю тебя» — современная история о том, как любовь оказывается сильнее смерти.

Потеряв любимого мужа, тридцатилетняя Холли Кенеди впадает в отчаяние, перестаёт выходить из дому, общаться с людьми и вдруг получает по почте пакет с письмами. Распечатывать их можно лишь по одному в месяц.

А написаны они тем самым человеком, расставание с которым приносит ей такие страдания. В каждом новом письме — совет, как вернуться к жизни: купить платье, принять участие в конкурсе красоты, съездить на море. Неизменной остаётся только фраза в конце послания.

Не пропусти! Кинопремьеры на канале СТВ-9

Слоганом этой мелодрамы стала фраза  «Иногда остаётся сказать лишь одно».

В главных ролях: Хилари Суэнк, Джерард Батлер, Лиза Кудроу, Джина Гершон, Джеймс Мартерс.

Эти фильмы действительно стоят того, чтобы их посмотреть. Внимательно следите за программой телеканала СТВ и вы будете в курсе всех кинопремьер!

# Культура # Конкурсы красоты

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