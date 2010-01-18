В США названы имена обладателей кинопремии «Золотой глобус» по итогам 2009 года

Фильмом года стала картина «Аватар» Джеймса Кэмерона. А режиссер за свой фильм получил «Золотой глобус» как лучший режиссер. Картина была номинирована на «Золотой глобус» четырежды. Бюджет фильма составил $237 млн., кассовые сборы уже превысили $1,6 млрд.

Среди других именитых победителей – Мерил Стрип, ставшая лучшей комедийной актрисой. Награда ей досталась за фильм «Джули и Джулия». Лучшей драматической актрисой названа Сандра Баллок, сыгравшая в картине «Невидимая сторона».

Лучшим сценарием 2009 года был признан «Мне бы в небо». «Золотой глобус» в этой номинации получили сценаристы Джейсон Рейтман и Шелдон Тернер. Лента «Мне бы в небо» была выдвинута на соискание шести «Золотых глобусов», в том числе в категориях «Лучший драматический фильм» и «Лучшая режиссерская работа».

«Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» получила германская картина «Белая лента». В данной номинации она обошла работы из Италии, Испании, Чили и Франции.

Лучшим комедийным фильмом была признана картина «Мальчишки в Вегасе». В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» «Золотой глобус» достался актеру Кристофу Вальцу за роль в фильме Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки».

Престижных премий удостоились актеры Дрю Бэрримор и Кевин Бэйкон. Бэрримор получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телевизионном художественном фильме «Серые сады», а ее коллега Бэйкон обошел своих конкурентов в номинации «Лучшая мужская роль в телевизионном художественном фильме». Ему была вручена награда за роль в картине «Забирая Чэнса».

Лауреатами премии «Золотой глобус» стали Сандра Баллок и Роберт Дауни. Так, Балок получила престижный кинематографический приз в номинации «Лучшая женская роль» за работу в картине «Невидимая сторона». В номинации «"Лучшая главная мужская роль в комедии или мюзикле» награда досталась Дауни, сыгравшему в фильме «Шерлок Холмс».

В номинации «Лучшая женская роль второго плана» награды удостоена малоизвестная актриса афроамериканского происхождения Моник за фильм «Драгоценная». Она обошла таких знаменитостей, как Пенелопа Круз и Джулианна Мур.

В номинации «Лучший мультипликационный фильм» награждена лента «Вверх».

Лучшей песней к кинофильму по итогам 2009 года признана музыкальная композиция The Weary Kind к фильму «Безумное сердце». За лучшую музыку к фильму были награждены создатели мультипликационного фильма «Вверх». Кстати, в этой номинации он обошел «Аватар».