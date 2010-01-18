В храмах Беларуси прошло первое освящение воды по случаю Крещения

У православных верующих сегодня Крещенский сочельник.

Он предшествует одному из самых значимых христианских праздников - Богоявления - в память крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан. Торжественные службы проходят сегодня по всей Беларуси. В минском Свято-Духовом кафедральном соборе отслужили Божественную литургию Василия Великого, а вечером начнется праздничное всенощное богослужение и чин Великого водоосвящения.

В Свято-Духовом и Петропавловском соборах первый чин водоосвящения уже прошел. Но очередей там пока не наблюдается. Ожидается, что наплыв народа будет ближе к вечеру, и, особенно, завтра утром.

В Крещенский Сочельник по церковному уставу - строгий пост, только вечером разрешается вкушать сочиво - отсюда и название дня. Ещe одна древняя традиция — купание в прорубях. Люди верят, что оно помогает исцелить тело и укрепить дух. Самые смелые не боятся окунуться в прорубь даже при таких низких температурах как сегодня.