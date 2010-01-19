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Пола Маккартни не взяли басистом в новую рок-группу

19 января 2010 14:31
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Легендарного басиста the Beatles Пола Маккартни отказались взять в супергруппу Them Crooked Vultures, хотя он мечтал принять участие в проекте, составленном из музыкантов Nirvana, Led Zeppelin и Queens of the Stone Age.

Инициатор проекта – экс-барабанщик Nirvana и лидер Foo Fighters Дэйв Грол заявил музыканту, что место басиста уже занято Джоном Полом Джонсом из Led Zeppelin, а в другой роли он Маккартни не видит.

Как сообщает NME, Маккартни пытался напроситься поиграть в Them Crooked Vultures в прошлом году, когда они с Гролом отправились пообедать после церемонии Грэмми.

– Мы вышли с ним перекусить и Дэйв сказал мне, что они с Джошем Хоммом из Queens of the Stone Age организовали новую группу. Я поинтересовался, можно ли присоединиться к ним на бас, но Дэйв, извиняясь ответил, что они уже договорились Джоном Полом Джонсом. Так что меня не взяли в эту группу, – приводит издание рассказ Пола Маккартни.

# Культура

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