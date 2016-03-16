Народный артист Беларуси Николай Кириченко празднует 70-летие

Новости Беларуси. Народному артисту Беларуси Николаю Кириченко сегодня исполняется 70 лет. Актер внес значительный вклад в развитие, сохранение и обогащение лучших традиций белорусского театра и кино. Свой юбилей Николай Михайлович отметит на сцене родного Купаловского театра, где он служит уже 45 лет.

Много лет он преподает актерское мастерство в Белорусской государственной академии искусств. Мастер воспитал несколько поколений молодых артистов, которые сегодня работают в театрах по всей Беларуси.

Почти каждый вечер Кириченко выходит на сцену для своих зрителей в разных спектаклях – «Чорная панна Нясвіжа», «Свадьба», «Ночь на Рождество» и многие другие.

С юбилеем народного артиста поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Кириченко, народный артист Беларуси:

Я понимаю, что в паспорте дата проставлена и никуда не денешься. 70 это 70. Но вот внутренне не чувствую этого возраста. Просто я однажды говорил и сейчас говорю: актер должен работать до конца. А для того, чтобы работать, нужна энергетика, заразительность. Поэтому, если ты хочешь работать, ты должен держать внутри это энергетическое поле.