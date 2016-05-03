На сцене Молодежного театра эстрады 3 мая состоится концерт для ветеранов войны

Новости Беларуси. «Цветы Великой Победы» расцветут 3 мая в Минске. На сцене Молодежного театра эстрады состоится концерт для ветеранов войны. Известные и любимые песни военных и мирных лет исполнят популярные белорусские исполнители.

А у главного входа в Театр эстрады гостей встретит масштабная интерактивная экспозиция. О событиях времен Великой Отечественной расскажут тематические площадки «Полевая почта», «В бою!», «Партизанский лагерь», «Танец памяти». Здесь же развернется экспозиция ретроавтомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.