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На сцене Молодежного театра эстрады 3 мая состоится концерт для ветеранов войны

03 мая 2016 06:35
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Новости Беларуси. «Цветы Великой Победы» расцветут 3 мая в Минске. На сцене Молодежного театра эстрады состоится концерт для ветеранов войны.  Известные и любимые песни военных и мирных лет исполнят популярные белорусские исполнители.

А у главного входа в Театр эстрады гостей встретит масштабная интерактивная экспозиция. О событиях времен Великой Отечественной расскажут тематические площадки «Полевая почта», «В бою!», «Партизанский лагерь», «Танец памяти». Здесь же развернется экспозиция ретроавтомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Культура # Ветеран войны

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