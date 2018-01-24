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В галерее Михаила Савицкого открылась выставка легенды спортивной фотографии Льва Бородулина

24 января 2018 17:19
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Новости Беларуси. Фотоолимп. В галерее Михаила Савицкого открылась выставка Льва Бородулина. В середине прошлого века он работал спортивным фотокорреспондентом журнала «Огонёк», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В галерее Михаила Савицкого открылась выставка легенды спортивной фотографии Льва Бородулина -1

В его объектив попали самые яркие моменты советского спорта. Зритель может встретиться с настоящими легендами Анатолием Тарасовым, Львом Яшиным и другими звёздами спорта, а также увидеть снимки самых крупных спортивных событий. 

В галерее Михаила Савицкого открылась выставка легенды спортивной фотографии Льва Бородулина -4

Яна Атмон, региональный директор представительства Министерства главы правительства Израиля «Натив» в Российской Федерации, Республике Беларусь и странах Балтии:
Выставка может вдохновить молодых спортсменов, поможет познакомиться с историей фотографии и истории спорта, с историей спорта Израиля. Здесь представлено несколько фотографий. Мне кажется, что это будет интересно и познавательно. 

В галерее Михаила Савицкого открылась выставка легенды спортивной фотографии Льва Бородулина -7

С середины 70-х Лев Бородулин живёт в Израиле. В эти дни он отмечает своё 95-летие. К слову, выставка приурочена к старту зимней Олимпиады в Пхёнчхане и продлится до 25 февраля.

В галерее Михаила Савицкого открылась выставка легенды спортивной фотографии Льва Бородулина -10

В галерее Михаила Савицкого открылась выставка легенды спортивной фотографии Льва Бородулина -12

В галерее Михаила Савицкого открылась выставка легенды спортивной фотографии Льва Бородулина -14


 

В галерее Михаила Савицкого открылась выставка легенды спортивной фотографии Льва Бородулина -16

# Культура # Фотофакт # Фотография # Яна Атмон

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