В галерее Михаила Савицкого открылась выставка легенды спортивной фотографии Льва Бородулина

Новости Беларуси. Фотоолимп. В галерее Михаила Савицкого открылась выставка Льва Бородулина. В середине прошлого века он работал спортивным фотокорреспондентом журнала «Огонёк», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В его объектив попали самые яркие моменты советского спорта. Зритель может встретиться с настоящими легендами Анатолием Тарасовым, Львом Яшиным и другими звёздами спорта, а также увидеть снимки самых крупных спортивных событий.

Яна Атмон, региональный директор представительства Министерства главы правительства Израиля «Натив» в Российской Федерации, Республике Беларусь и странах Балтии:

Выставка может вдохновить молодых спортсменов, поможет познакомиться с историей фотографии и истории спорта, с историей спорта Израиля. Здесь представлено несколько фотографий. Мне кажется, что это будет интересно и познавательно.

С середины 70-х Лев Бородулин живёт в Израиле. В эти дни он отмечает своё 95-летие. К слову, выставка приурочена к старту зимней Олимпиады в Пхёнчхане и продлится до 25 февраля.