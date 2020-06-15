Купаловский второй раз открывает театральный сезон. Как будут соблюдать меры безопасности

Новости Беларуси. Купаловский снова собирает зрительный зал. Так сложилось, что этот сезон в театре открывается уже во второй раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Купаловский снова собирает зрительный зал. Так сложилось, что этот сезон в театре открывается уже во второй раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После двух месяцев перерыва из-за пандемии возобновляются живые показы спектаклей. Конечно же, визитной карточкой театра: 15 июня зрители увидят легендарную «Павлинку».
Показ пройдет с соблюдением необходимых мер безопасности. Зрителей рассадят через два кресла, из 300 мест в зале будет занята лишь треть.
До конца месяца в театре также покажут «Рэвізора», «Пінскую шляхту», «Людзей на балоце» и другие постановки. К слову, за два месяца перерыва спектакли Купаловского онлайн посмотрели около 100 тысяч зрителей.