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Купаловский второй раз открывает театральный сезон. Как будут соблюдать меры безопасности

15 июня 2020 08:55
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Новости Беларуси. Купаловский снова собирает зрительный зал. Так сложилось, что этот сезон в театре открывается уже во второй раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Купаловский второй раз открывает театральный сезон. Как будут соблюдать меры безопасности-1

После двух месяцев перерыва из-за пандемии возобновляются живые показы спектаклей. Конечно же, визитной карточкой театра: 15 июня зрители увидят легендарную «Павлинку».

Показ пройдет с соблюдением необходимых мер безопасности. Зрителей рассадят через два кресла, из 300 мест в зале будет занята лишь треть.

Купаловский второй раз открывает театральный сезон. Как будут соблюдать меры безопасности-4

До конца месяца в театре также покажут «Рэвізора», «Пінскую шляхту», «Людзей на балоце» и другие постановки. К слову, за два месяца перерыва спектакли Купаловского онлайн посмотрели около 100 тысяч зрителей.

# Купаловский театр # Культура # Фотофакт

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