Купаловский второй раз открывает театральный сезон. Как будут соблюдать меры безопасности

Новости Беларуси. Купаловский снова собирает зрительный зал. Так сложилось, что этот сезон в театре открывается уже во второй раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После двух месяцев перерыва из-за пандемии возобновляются живые показы спектаклей. Конечно же, визитной карточкой театра: 15 июня зрители увидят легендарную «Павлинку». Показ пройдет с соблюдением необходимых мер безопасности. Зрителей рассадят через два кресла, из 300 мест в зале будет занята лишь треть.