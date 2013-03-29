Купаловский театр откроется 29 марта спектаклем «Павлинка»

Новости Беларуси. Вторая жизнь, или премьера Купаловского. Сегодня старейший белорусский театр откроется после реконструкции. За три года работ зданию вернули его исторический облик, при этом оснастили современным оборудованием. Теперь на сцене возможны различные спецэффекты. Да и в зрительном зале заметны изменения — кресла находятся на разных уровнях, а ложи расположились, как в имперских театрах.

Большой радостью для купаловцев стали три репетиционных зала, один из которых по размерам полностью дублирует основную сцену.

Сегодня, в день открытия, публике представят знаменитую «Павлинку» - спектакль, ставший уже визитной карточкой коллектива. На сцену выйдут молодые исполнители. Специально к премьере подготовили новые декорации и костюмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.