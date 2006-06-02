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Красота спасет мир!

02 июня 2006 11:36
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Главный приз для "Мисс Беларусь" - корона, изготовленная с использованием 100 граммов белого золота 585-й пробы и около полутысячи камней, среди которых есть драгоценные. Помимо титула, денежного приза и короны, победительница получит первоочередное право представлять Беларусь на международных конкурсах красоты. Помимо обладательницы главного титула, в финале конкурса жюри назовет имена I и II "Вице-Мисс", "Мисс очарование", "Мисс фото", журналисты определят "Мисс пресса", зрители - "Мисс зрительских симпатий", а сами финалистки выберут наиболее дружелюбную и приветливую из участниц - "Мисс дружба".
# Культура # Конкурсы красоты

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