Красота спасет мир!

Главный приз для "Мисс Беларусь" - корона, изготовленная с использованием 100 граммов белого золота 585-й пробы и около полутысячи камней, среди которых есть драгоценные. Помимо титула, денежного приза и короны, победительница получит первоочередное право представлять Беларусь на международных конкурсах красоты. Помимо обладательницы главного титула, в финале конкурса жюри назовет имена I и II "Вице-Мисс", "Мисс очарование", "Мисс фото", журналисты определят "Мисс пресса", зрители - "Мисс зрительских симпатий", а сами финалистки выберут наиболее дружелюбную и приветливую из участниц - "Мисс дружба".