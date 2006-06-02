В Гродно проходит VI Всебелорусский фестиваль национальных культур

Выступление молодых исполнителей национальной эстрадной песни и мастеров искусств Республики Беларусь, концерт творческих делегаций национальных диаспор и коллективов Гродненской на площади Ленина: - все это торжественное открытие фестиваля.

Театрализованное шествие участников мероприятия по городу стартует 2 июня в 17 часов 15 минут. По центральным улицам Гродно пройдут представители 25 национальностей - всего более 700 человек. В фестивале примут участие и около 300 почетных гостей из стран СНГ, Польши, Литвы, Германии, Франции, Италии и других стран.

Лазерное водно-феерическое шоу на набережной реки Неман, которое начнется в 23. 30 решено сделать кульминационным моментом первого дня праздника.

Фестиваль завершит свою работу 4 июня.

Глава государства Александр Лукашенко направил приветствие участникам VI Всебелорусского фестиваля национальных культур. "Государством созданы благоприятные условия для сохранения и развития духовных традиций всех людей, которые населяют нашу Родину. Наилучшим свидетельством этого является Всебелорусский фестиваль национальных культур, который собирает созвездие ярких и самобытных талантов, раскрывает неисчерпаемое богатство народного искусства, способствует укреплению мира и гражданского согласия на белорусской земле", - говорится в приветствии Президента.