В Гродно пройдет шестой Всебелорусский фестиваль национальных культур

Участие в фестивале, открытие которого запланировано на 2 июня, примут представители 25 проживающих в Беларуси национальностей.В программе - около 30 мероприятий: концерт молодых исполнителей эстрадной национальной песни, праздник национальной игры и детского национального творчества, концерт мастеров искусств страны и лазерно-световое шоу на берегу реки Неман будут организованы в первый раз. Кульминационным моментом фестиваля будут праздник двадцати национальных кухонь и фольклорные выступления диаспор.