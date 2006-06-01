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В Гродно пройдет шестой Всебелорусский фестиваль национальных культур

01 июня 2006 13:36
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Участие в фестивале, открытие которого запланировано на 2 июня, примут представители 25 проживающих в Беларуси национальностей.В программе - около 30 мероприятий: концерт молодых исполнителей эстрадной национальной песни, праздник национальной игры и детского национального творчества, концерт мастеров искусств страны и лазерно-световое шоу на берегу реки Неман будут организованы в первый раз. Кульминационным моментом фестиваля будут праздник двадцати национальных кухонь и фольклорные выступления диаспор.
# Культура

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