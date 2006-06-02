Национальный конкурс "Мисс-Беларусь-2006": генеральная репетиция

Имя самой красивой девушки страны назовут 2 июня. В Минске состоится финал Национального конкурса <Мисс Беларусь - 2006>. Звезда белорусской эстрады Алексей Хлестов поет о высоком: любви и красоте. Белорусские красавицы, тем временем, готовятся к очередному дефиле - таков сценарий шоу.

На генеральной репетиции все расписано буквально по секундам: 24 претендентки на корону привыкали к главному залу страны - сцене Дворца республики.

К вниманию журналистов претендентки на корону красавицы уже привыкли. Позади отборочные туры, фотосессии и пресс-конференции.



Родиться красивой мало. Природный дар нужно уметь преподнести. Вспышки фотокамер, шикарные букеты и вечерние платья, две с половиной тысячи зрителей в зале, плюс миллионы у экранов телевизоров: Шоу должно пройти безупречно. Поэтому все <взлеты> и <падения> позволительны только на репетиции.



