Ко Дню белорусской письменности в Белыничах разработают туристические маршруты

Новости Беларуси. Туристические маршруты появятся специально ко Дню белорусской письменности. Подготовку к празднику обсудили 19 февраля на первом заседании оргкомитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Туристические маршруты появятся специально ко Дню белорусской письменности. Подготовку к празднику обсудили 19 февраля на первом заседании оргкомитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поэтическому «городу белых ночей», родине знаменитого художника Бялыницкого-Бирули и поклонному месту всех христиан благодаря чудотворной иконе Богоматери, есть чем заинтересовать туристов. Турпакеты необходимо разработать за полгода. Кроме того, будет пересмотрена концепция национального праздника. Организаторы планируют актуализировать программу и разработать новые современные подходы.
День белорусской письменности проходит с 1994 года в городах-исторических центрах культуры, книгопечатания и науки. По традиции одно из самых ярких мероприятий – конкурс юных чтецов «Живая классика» – совместно с Министерством информации проводит телеканал СТВ.