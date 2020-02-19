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Ко Дню белорусской письменности в Белыничах разработают туристические маршруты

19 февраля 2020 20:52
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Новости Беларуси. Туристические маршруты появятся специально ко Дню белорусской письменности. Подготовку к празднику обсудили 19 февраля на первом заседании оргкомитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ко Дню белорусской письменности в Белыничах разработают туристические маршруты-1

Поэтическому «городу белых ночей», родине знаменитого художника Бялыницкого-Бирули и поклонному месту всех христиан благодаря чудотворной иконе Богоматери, есть чем заинтересовать туристов. Турпакеты необходимо разработать за полгода. Кроме того, будет пересмотрена концепция национального праздника. Организаторы планируют актуализировать программу и разработать новые современные подходы.

Ко Дню белорусской письменности в Белыничах разработают туристические маршруты-4

День белорусской письменности проходит с 1994 года в городах-исторических центрах культуры, книгопечатания и науки. По традиции одно из самых ярких мероприятий – конкурс юных чтецов «Живая классика» – совместно с Министерством информации проводит телеканал СТВ. 

Ко Дню белорусской письменности в Белыничах разработают туристические маршруты-7

# День белорусской письменности # Культура # Фотофакт

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