Фестиваль-ярмарка «Казюки-2015» собрал в Гродно около 150 народных умельцев со всей Беларуси и Украины

Новости Беларуси. Сотни народных умельцев из Беларуси и Украины собрались 4 марта в Гродно. Там проходит традиционный фестиваль-ярмарка «Казюки-2015». Праздник известен еще со Средневековья и отмечается в честь Святого Казимира, покровителя ремесленников. В городе над Неманом такую традицию возродили 20 лет назад и сейчас 4 марта считается профессиональным днем для всех народных мастеров.

4 марта центральная улица Гродно превратилась в одну большую торговую площадку.

На традиционный фестиваль-ярмарку «Казюки-2015» собралось около 150 народных умельцев со всей Беларуси и Украины.

В Гродно на ярмарку гончар Сергей Худяев привез свои лучшие работы. От традиционных горшков и кувшинов его керамика отличается. Изделия обжигаются в печи без доступа кислорода. Отсюда и необычный черный цвет. Именно такую посуду делали на Гродненщине в XVII веке.

Сергей Худяев, гончар:

Чорная дымленая кераміка называецца. Некалі была распаўсюджана у Гродзненскай вобласці, бліжэй да Белавежскай пушчы. Таму я рашыў адрадзіць гэты спосаб.

А вот Михаил Кукса, бондарь с 30-летним стажем, пропагандирует экологически чистую посуду. Говорит, в его бочонках и кадках, сделанных еще по дедовским чертежам, продукты хранятся долго и вкус у них особый.

Михаил Кукса, бондарь:

Я считаю основной моей задачей – возродить это ремесло и показать людям и доказать, что огурчик, который посолен в дубовом деревянном бочонке, намного вкуснее.

Михаил Михайлович – один из самых авторитетных народных умельцев Принеманья. Испокон веков считалось, что именно такой человек может провести обряд посвящения начинающих коллег в настоящие мастера. Он с пристрастием изучает их работы и, если все в порядке, ударяет деревянной ложкой по ладони. Это значит – перед ним профессионал.

Сегодня в семью народных умельцев приняли гродненца Василия Демича. Молодой человек уже несколько лет изготавливает рыцарские доспехи. Его работы можно встретить во многих музеях, но только сейчас парень может называться настоящим мастером.

Василий Демич, народный мастер:

Это значимо, это одна из таких вех в моей жизни, после которой можно сказать, что я сделал какой-то объем работ. И уже можно составлять план на следующий объем работ.

Праздник народных мастеров «Казюки» – общий для белорусов, поляков, литовцев и украинцев. В этих странах проходят свои фестивали и ярмарки.

Однако Мирослав Павлюк из украинского Ивано-Франковска в 2015 году решил приехать именно в Гродно.

Мирослав Павлюк, резчик по дереву (Украина):

Люди здесь очень хорошие, очень доброжелательные. Город чистый, аккуратненький, приятный такой, старинный город.

Фестиваль «Казюки» уже 20 по счету. Проводится он в честь Святого Казимира, покровителя ремесленников. Именно с этого дня начинается новый торговый год у народных мастеров.

Считается, что если товар хорошо распродать 4 марта, весь сезон будет удачным. В Гродно, несмотря на непогоду, есть все шансы подтвердить эту народную примету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.