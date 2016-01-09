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Фестиваль «Январские музыкальные вечера» собрал в Бресте более 300 исполнителей из 16 стран

09 января 2016 16:39
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Новости Беларуси. Более 300 исполнителей из 16 стран мира. В эти минуты в Бресте звучат первые аккорды международного фестиваля «Январские музыкальные вечера». Он проводится в 28 раз.

Открыли «праздник классики» звезды «мировой величины». На брестской сцене – первая флейта оперных театров  Милана и Рима Антонио Амендуни и хор «Кантатрикс» из Голландии.  

В афише заявлена не только «академическая классика». Американский джаз-квартет Гарри Гутмана посвятит свое выступление творчеству знаменитой эстрадной певицы Анны Герман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Батырева, организатор фестиваля:
Особенность, что приезжает очень много новых, приезжают и старые, которые очень любят наш фестиваль.

Кетеван Гавашели, участник фестиваля (Грузия):
Очень тепло меня здесь встретили, просто супер. Аплодисменты, такое тепло, любовь. Наверное, больше всего поэтому я решила сюда второй раз приехать. Как фестиваль он для меня первый. Я считаю, что он очень высокого уровня.

Классическая музыка в Бресте будет звучать четыре дня. Концерты пройдут сразу на нескольких сценических площадках. Уже 10 января в брестском театре состоится традиционный «Рождественский бал». В нем будут участвовать известная польская исполнительница Юанна Наврот, а также белорусские коллективы.

# Культура # Фестиваль # Фестивали и карнавалы

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