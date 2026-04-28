Санду: вхождение в состав Румынии позволит Молдове быстрее попасть в ЕС

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что объединение с Румынией могло бы ускорить вступление страны в Европейский союз, но подчеркнула, что такое решение должно быть поддержано большинством граждан. Об этом пишет ТАСС.

«Это позволило бы нам быстрее вступить в ЕС и могло бы нам помочь», – заявила в интервью газете Le Monde.

В качестве альтернативы она предложила рассмотреть возможность интеграции в ЕС без Приднестровья.

Ранее посол России в Бухаресте отметил, что идея объединения не пользуется широкой поддержкой среди населения Молдовы, несмотря на продвижение этой инициативы.

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