Прямой эфир

Детские игрушки, созданные до 1990-ых

24 декабря 2010 18:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Анна Емелёва, сотрудник Белорусского государственного музея Великой отечественной войны:
Когда мы ещё только монтировали выставку, люди приходили, смотрели, вспоминали какие у них игрушки были. Накануне Нового года, праздников, это положительные эмоции. Выставка приносит радость.

Проект получился социальным. Минчане принесли старых кукол из папье-маше, солдатиков, резиновых гномов, машинки, пирамидки и другие сокровища своего детства. Всего более 600 экспонатов.

Игрушки будут возвращены владельцам после закрытия выставки в новом году, корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Детские игрушки, созданные до 1990-ых -1

Детские игрушки, созданные до 1990-ых -3

Детские игрушки, созданные до 1990-ых -5

Детские игрушки, созданные до 1990-ых -7

Детские игрушки, созданные до 1990-ых -9

Детские игрушки, созданные до 1990-ых -11

Детские игрушки, созданные до 1990-ых -13

Детские игрушки, созданные до 1990-ых -15

Детские игрушки, созданные до 1990-ых -17

Детские игрушки, созданные до 1990-ых -19

# Культура # Выставки # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Спецфонду Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи исполняется 15 лет
22 декабря 2010 19:56

Спецфонду Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи исполняется 15 лет

Уникальный подарок к Рождеству: в гродненском Фарном костёле завершилась реставрация алтаря после пожара
22 декабря 2010 18:56

Уникальный подарок к Рождеству: в гродненском Фарном костёле завершилась реставрация алтаря после пожара

20 декабря 2010 12:34

Клипы: Григорий Лепс & Виктория Ильинскя «Измены», Eminem feat. Rihana «Love the way you lie», Avril Lavigne «Alice»