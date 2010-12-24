Детские игрушки, созданные до 1990-ых

Анна Емелёва, сотрудник Белорусского государственного музея Великой отечественной войны:

Когда мы ещё только монтировали выставку, люди приходили, смотрели, вспоминали какие у них игрушки были. Накануне Нового года, праздников, это положительные эмоции. Выставка приносит радость.

Проект получился социальным. Минчане принесли старых кукол из папье-маше, солдатиков, резиновых гномов, машинки, пирамидки и другие сокровища своего детства. Всего более 600 экспонатов.

Игрушки будут возвращены владельцам после закрытия выставки в новом году, корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».