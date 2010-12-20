Клипы: Григорий Лепс & Виктория Ильинскя «Измены», Eminem feat. Rihana «Love the way you lie», Avril Lavigne «Alice»

За Суворовским военным училищем (ранее Духовная семинария) были шикарные розарии, там даже выращивали ананасы

Парадный подъезд — то, с чего начинается история всех заведений кадетского типа. Впрочем, таким же был и главный вход в Духовной семинарии, предшественницы Суворовского училища — 3 двери, фасад, выходящий на оживлённую улицу. Как говорят сами кадеты - с этого входа они делают первые шаги в постижении таинства военной профессии.