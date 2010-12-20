Клипы: Григорий Лепс & Виктория Ильинскя «Измены», Eminem feat. Rihana «Love the way you lie», Avril Lavigne «Alice»

Парадный подъезд — то, с чего начинается история всех заведений кадетского типа. Впрочем, таким же был и главный вход в Духовной семинарии, предшественницы Суворовского училища — 3 двери, фасад, выходящий на оживлённую улицу. Как говорят сами кадеты - с этого входа они делают первые шаги в постижении таинства военной профессии.
Зажженный от Негасимой лампады в базилике Рождества Христова в Вифлееме огонь белорусам передадут польские скауты на польско-белорусской границе.
Журналисты в ходе посещения отреставрированного Мирского замка поинтересовались у Александра Лукашенко, что из того, что сегодня звучит из уст оппозиции, возмущает его больше всего.
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