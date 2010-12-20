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Клипы: Григорий Лепс & Виктория Ильинскя «Измены», Eminem feat. Rihana «Love the way you lie», Avril Lavigne «Alice»

20 декабря 2010 12:34
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Гость студии — Алексей Хлестов. Говорит и показывает Минск. Радио ONline за 19 декабря.
# Культура

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