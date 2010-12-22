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Спецфонду Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи исполняется 15 лет

22 декабря 2010 19:56
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За годы существования специального фонда по поддержке талантливой молодежи его стипендиатами стали около двух тысяч юных белорусов.

Талант Дениса Линника заметили еще в Марьиной Горке, когда обычные родители привели 6-летнего мальчика в музыкальную школу. Способности юного пианиста рассмотрели и столичные педагоги.

И жизнь пошла как по нотам, в темпе аллегро. Еще в 12 лет он сыграл консерваторскую программу.

Денис Линник, лауреат специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи:
Много лауреатских званий международных конкурсов, много концертов в филармонии и сегодня концерт в театре оперы и балета перед большой аудиторией.

Ему исполнилось 15 лет. И специальный фонд Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи празднует 15-летие. Почти две тысячи таких как Денис, ощутили поддержку не на словах, а на деле.

Денис Линник, лауреат специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи:
Это стимул сыграть хорошо, поддерживать свой статус лауреата специального фонда Президента республики Беларусь поэтому права на плохое выступление нету. Помогает в плане карьеры, помогает.

Восемь лет назад Виктор Бабарыкин, тогда еще студент Белорусской академии музыки, также получил диплом, нагрудный знак и денежный приз, который ушёл на концертные туфли.

Виктор Бабарыкин, главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь:
Для меня тогда, как для молодого человека, и сейчас, как для молодого дирижера, важно, что мой труд замечают, видят. Стипендиаты внесены в банк данных и чиновникам поручено отслеживать их судьбу, их рост.

За это время туфли уже и не найти, а сам Бабарикин сейчас не просто музыкант. На лучших концертных площадках и на ответственных приемах звучит не только его имя, но и большой коллектив под его руководством. Кстати, стипендиаты и лауреаты специального фонда и в этом оркестре исполняют солирующие партии.

Победители международных олимпиад, творческих конкурсов, лауреаты президентских спецфондов по поддержке талантливой молодёжи. Все они в Беларуси, в буквальном смысле, на счету. Речь о специальных банках данных, где знают одаренных детей поименно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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