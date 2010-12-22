Спецфонду Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи исполняется 15 лет

За годы существования специального фонда по поддержке талантливой молодежи его стипендиатами стали около двух тысяч юных белорусов.

Талант Дениса Линника заметили еще в Марьиной Горке, когда обычные родители привели 6-летнего мальчика в музыкальную школу. Способности юного пианиста рассмотрели и столичные педагоги.

И жизнь пошла как по нотам, в темпе аллегро. Еще в 12 лет он сыграл консерваторскую программу.

Денис Линник, лауреат специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи:

Много лауреатских званий международных конкурсов, много концертов в филармонии и сегодня концерт в театре оперы и балета перед большой аудиторией.

Ему исполнилось 15 лет. И специальный фонд Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи празднует 15-летие. Почти две тысячи таких как Денис, ощутили поддержку не на словах, а на деле.

Денис Линник, лауреат специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи:

Это стимул сыграть хорошо, поддерживать свой статус лауреата специального фонда Президента республики Беларусь поэтому права на плохое выступление нету. Помогает в плане карьеры, помогает.

Восемь лет назад Виктор Бабарыкин, тогда еще студент Белорусской академии музыки, также получил диплом, нагрудный знак и денежный приз, который ушёл на концертные туфли.

Виктор Бабарыкин, главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь:

Для меня тогда, как для молодого человека, и сейчас, как для молодого дирижера, важно, что мой труд замечают, видят. Стипендиаты внесены в банк данных и чиновникам поручено отслеживать их судьбу, их рост.

За это время туфли уже и не найти, а сам Бабарикин сейчас не просто музыкант. На лучших концертных площадках и на ответственных приемах звучит не только его имя, но и большой коллектив под его руководством. Кстати, стипендиаты и лауреаты специального фонда и в этом оркестре исполняют солирующие партии.

Победители международных олимпиад, творческих конкурсов, лауреаты президентских спецфондов по поддержке талантливой молодёжи. Все они в Беларуси, в буквальном смысле, на счету. Речь о специальных банках данных, где знают одаренных детей поименно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».