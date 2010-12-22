Уникальный подарок к Рождеству: в гродненском Фарном костёле завершилась реставрация алтаря после пожара

Он горел четыре года назад. Лучшие белорусские резчики по дереву по фотографиям воссоздавали фигуры апостолов и святых. Сегодня последняя из них заняла своё место на алтаре.

Уникальный алтарь в гродненском Фарном костёле сильно пострадал во время пожара в 2006 году. Почти полностью сгорела вся его правая часть. Огнём были уничтожены деревянные фигуры апостолов и святых.

Эта святыня уникальна. Её аналогов нет не только в Беларуси, но и во всей Европе. А старинные чертежи алтаря давно утрачены. Самым сложным оказалось восстановить деревянные фигуры апостолов высотой в человеческий рост. Работа шла по сохранившимся фотографиям.

Ян Кучинский, настоятель Фарного костёла:

Было цяжка знайсці майстроў, каб зрабілі гэтыя фігуры. Але дзякуй Богу, дзякуй добрым людзям, сёння мы дакончыли гэты скажам так амаль што апошні этап нашай працы. Апошнім будзе пазалота на алтар. Сёння мы паставілі апошнюю фігуру і з лёгкасцю на сэрцы можам сказать, што алтар адноўлены.

На все реставрационные работы понадобилось более четырех лет. Сегодня алтарь приобрёл свой первоначальный вид. У обновлённой святыни уже прошла первая служба.

Все реставрационные работы уже полностью завершены. Осталось покрыть сусальным золотом только некоторые элементы сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Уже к Пасхе, уверены прихожане, алтарь предстанет во всей своей красе.