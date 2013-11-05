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Белорусско-российский спектакль «Свадьба» возвращается на сцену Купаловского театра после 2-летнего перерыва

05 ноября 2013 08:22
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Новости Беларуси. Постановка «Свадьба» после двухлетнего перерыва возвращается на сцену Купаловского театра. Первый показ белорусско-российского проекта состоится уже сегодня. А завтрашний спектакль будет приурочен к 75-летнему юбилею народной артистки Беларуси Зинаиды Зубковой. Она исполняет роль невесты.

К слову, за последние несколько сезонов саундраму показали на целом ряде международных фестивалей. Спектакль дважды приглашали с долгосрочными гастролями во Францию, видели его в Испании, Грузии, Азербайджане, России и Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Купаловский театр

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