Анна Хитрик: Была дзеўкай у кедах і застануся дзеўкай у кедах

На вопросы ведущей программы «Большой завтрак» Ирины Хануник-Ромбальской отвечает актриса и певица Анна Хитрик.

В последнее время ты стала таким ньюсмейкером: и замужество, и рождение ребенка, и новый альбом, и новая группа. Рассказывай обо всем поподробнее.

Анна Хитрик:

В июле у нас с мужем уже была годовщина. Я ждала принца, а сейчас могу заявить всем: кто ждет его, обязательно дождется. Не бросайтесь на первого встречного, не кляните судьбу, не кричите, что ничего не будет.

А сын Степан – это еще одно счастье моей жизни. Иногда кажется, что группы, альбомы – это главное. А когда появляется ребенок, он «переставляет» все на места. И тогда уже кажется, что он действительно – самое главное в жизни.

Степан у меня ревнивый, мало позволяет мне работать.

А что ты делаешь со своими выступлениями?

Анна Хитрик:

В театре Сергей носится за кулисами, смотрит на часы. Я периодически вылетаю к нему и спрашиваю про сына. И опять улетаю на сцену.

Мне нужна роль, чтобы каждый день предоставлялся перерыв в 13.15.

Но иногда действительно тяжело. Особенно когда Сергей и я заняты на репетициях.

У тебя недавно был День рождения. Расскажи о том, как отпраздновала.

Анна Хитрик:

Отмечала я его смешно. Думала, что сын не даст мне повеселиться. Но он словно почувствовал и был самим спокойствием.

Мы назвали праздник «31-е лето». Вместе собрались, нас было около 30 человек, на даче. Это было сплошное безумие: были инструменты, все пели и свои и чужие песни, и я пела. И салют в конце был. Все закричали «Ура!», а у меня в голове одна мысль – «Степа же уснул». Но зато весело было.

Какой-нибудь любимый образ есть у него?

Анна Хитрик:

Ему нравится мама. Особенно когда я собираюсь на спектакль, мне делают завивку, накладываю грим, вся в веснушках. Сын на меня сначала посмотрит, потом начинает неуверенно улыбаться и понимать, что это я.

Иногда я предстаю перед ним ненакрашенная, в пижаме. И он счастлив, понимает, что я принадлежу в этот момент ему.

Было пару раз, когда Сергей приходил в образе мима: отбеленное лицо, остатки нарисованных усов. Степа на него тоже интересно смотрел.

Что изменилось после группы «ДетиДетей»? Может, что-то новое в звучании, текстах.

Анна Хитрик:

Изменилось очень многое. И к людям отношение, что-то потерял, а что-то нашел. Наверное, из-за того, что была поддержка и давление со стороны семьи, достаточно быстро написались песни. Да и год был удачным. С сентября мы очень быстро записали диск, Степа родился.

Мне иногда кажется, что звучание и не поменялось. Принципиально для меня. Многие ребята остались со мной из прошлой группы. И когда мы, допустим, делаем последний аккорд, они говорят: «В лучших традициях «ДД». Иногда мне кажется, что у нас все песни какие-то слишком лиричные.

Ты из тех женщин, которые, празднуя 31-е лето, не говорят, что оно 26-е, 25-е. 31 – это много или мало?

Анна Хитрик:

Не говорю, потому что все равно все узнают.

31 год – никак. У меня летоисчисление уже давно закончилось. В 25 я радовалась, хотела праздновать. В 26 уже начала почему-то расстраиваться. Думала, что уже старею. Потом, около 30, начала задумываться о том, что я сделала за свои годы. А потом поняла, что никакого толка в этом нет, кроме того, что будешь ходить и говорить всем: «Мне 31. Мне скоро 40». И что?

Да и сам ты не чувствуешь этого. Мы же сами себе все придумали. Как я всегда говорю, была дзеўкай у кедах і застануся дзеўкай у кедах.