На «Новой волне 2011» уже два дня в тройке лидеров - исполнитель из США Джейден Фелдер

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» во вторник в 10-й раз открылся в Юрмале. 16 финалистов из 13 стран мира борются за победу. Молодые исполнители поют на конкурсе вживую. Конкурс продлится до 31 июля.

По результатам первого конкурсного дня выделилась следующая тройка конкурсантов: Джейден Фелдер (США) – 120, Маша Собко (Украина) – 119, Дженна Акуа Хоф (Того) – 118. На второй день музыкальных соревнований лидируют Эрик (Армения) – 119, Donny Montell (Литва) – 119, Джейден Фелдер (США) – 117, сообщает сайт конкурса «Новая волна».

Общий призовой фонд «Новой волны» в этом году составляет 100 тысяч евро, из которых 50 тысяч полагаются за первое место, 30 тысяч - за второе и 20 тысяч - за третье место.

Сегодня – третий конкурсный день.

СПРАВКА

Джейден Фелдер (США), участник конкурса «Новая волна». Начал петь в три года: «Директор церковного хора, он же - мой двоюродный брат, первым заметил мой талант... Мои родители работают при церкви, поэтому религия занимает очень важное место моей жизни. Верю в Бога».

Его любимый фильм – «Пять ударов сердца». С интересом читает книги в жанре horror (ужасы). Обожает морепродукты, умеет готовить разнообразные блюда из креветок. В числе музыкальных предпочтений Джейдена – поп- и соул-музыка, творчество М.Джексона, Д.Хэтэуэй, любит «музыку легендарных композиторов всех времен и народов, любимый композитор – У.Афанасьев». Один из главных девизов Фелдера, автор которого неизвестен, таков: «Следи за своими мыслями – они становятся словами. Следи за своими словами – они становятся поступками. Следи за своими поступками – они становятся привычкой. Следи за своими привычками – они становятся характером. Следи за своим характером – он становится судьбой».

В 14 лет Джейден начал работать разносчиком газет в своем районе.

Маша Собко (Украина), участница конкурса «Новая волна». В свободное время поет, читает, танцует сальсу, общается с друзьями или …высыпается! Любит активный отдых в Закарпатье и Европе, который дает возможность познать и открыть для себя что-то новое. Хотела бы спеть вместе с Г.Лепсом, Н.Носковым. А еще – с Мадонной и Р.Уильямсом: «Они забавные и сильные личности, мне это импонирует. И еще Индия Ари! У нее невероятный вокал!». Для Маши важно, что у нее есть ВЕРА: «И Бог на этой земле, снаружи и внутри! Он помогал мне всегда!».



Заветная мечта Маши – пока тайна для широкой аудитории, а вот целей у нее предостаточно! И одна из них уже воплощена – стать участницей «Новой волны». По натуре – «совершенно не технарь: я очень любила зарубежную литературу, а цифры от меня где-то очень далеко!». Любимая тема – кинематограф: «Очень нравится фильм М.Формана «Пролетая над гнездом кукушки», очень люблю «Форест Гамп», «Модильяни», Т.Китано – «Куклы», К.Ки Дука и других!».

Любит читать, в числе ее фаворитов – Э.-М.Ремарк, А.де С.-Экзюпери, Р.Даль, О`Генри, П.Зюскинд, М.Цветаева. В музыкальных пристрастиях – и Ф.Шопен, и Я.Тирсен, и Мадонна, и Земфира, и Ф.Синатра – бесконечный список! Любимое выражение Маши – слова героини Амели из одноименного фильма: «Когда кто-то показывает пальцем на небо, только дурак смотрит на палец». И еще – мудрость от персидского философа О.Хайяма: «Уж лучше голодать, чем что попало есть, и лучше быть одним, чем вместе с кем попало».

Дженна Акуа Хоф (Того), участница конкурса «Новая волна». Обожает комедии, меломан: «Люблю музыку вообще, очень многие её направления – в исполнении Beyonce, Phil Collins, Aretha Franklin, Christina Aguilera, Donna Summer, Whitney Houston, Tony Braxton, Tina Turner и многие другие…». Девиз Дженны – «Живи моментом, не забывай о будущем».

Группа поддержки Дженны на «Новой волне 2011» - внушительна: «Это мой приятель Брендон Стоун, мой менеджер - Марина Леман с семьёй и моя мама - Мануела Хоф. За эфиром, конечно же, будут следить все друзья и родственники - в Берлине и в Того!». В детстве мечтала стать астронавтом. Боится пауков. В приметы не верит, ибо «если человек позитивно настроен, то с ним и происходит в основном хорошее!».

Эрик (Армения), участник конкурса «Новая волна».

Свободное время любит проводить за городом с друзьями, играть в футбол. Многому научился у С.Уандера и Дж.Бенсона, слушая их композиции, и именно поэтому мечтает выступить вместе с ними на одной сцене. Свободное время любит проводить за городом с друзьями, играть в футбол.

Многому научился у С.Уандера и Дж.Бенсона, слушая их композиции, и именно поэтому мечтает выступить вместе с ними на одной сцене.

Donny Montell (Литва), участник конкурса «Новая волна».

Donny Montell из Вильнюса закончил музыкальную школу им. Б.Дварионаса. Принимал участие в разных музыкальных форумах и конкурсах, - он обладатель Гран При «Славянского Базара» (Витебск, 2008 г.), победитель TВ-проекта «Десятка песен - Вызов звёздам» (2008 г.), победитель ТВ-проекта «Танцуй со Звездой» («Šok su Žvaigzde», 2010 г.), второе место в ТВ-проекте «Отбор на Евровидение» (2009 г.) и др. Хотел бы спеть вместе с Бейонсе: «Она – одна из величайших примадонн в мире!». Заветная мечта Donny – семья. Все свои победы посвящает «чему-то Высшему, не забывая, что я всего лишь человек…». Его любимый писатель – Ю.Иванаускайте, кинорежиссер – Дж.Кэмерон, один из любимых фильмов – «Остров» П.Лунгина. Фирменное блюдо артиста – литовские картофельные блинчики! Слушает поп- и рок-музыку: «Queen» с Freddie Mercury, - один из самых сильных и внушительных вокалов; pop – Michael Jackson, пример движения, свободы и идей на сцене!». В детстве хотел быть баскетболистом. Боится одиночества. Любимые цветы – фиалки. Верит в знаки, которые встречаются каждому из нас каждый день.