8-летняя Елизавета Медведева из Гомеля завоевала гран-при Международного музыкального конкурса «Рождественская звезда» в Москве

Новости Беларуси, Гомель. К успеху Лиза шла не один год. Заниматься серьезно вокалом начала раньше, чем пошла в общеобразовательную школу. Два последних года поет в образцовой вокальной студии «Нюанс». Здесь уже воспитали не одну звездочку. Лиза – очередной успех коллектива.



Елизавета Медведева, обладательница гран-при Международного музыкального конкурса «Рождественская звезда»:

Я там уже третий раз. У меня два первых места и гран-при в этом году.



Инна Сороколетова, руководитель образцовой вокальной студии «Нюанс» детской музыкальной школы № 3 Гомеля:

Такой результат – это работа не одного года. Мы уже не первый раз в конкурсах участвуем: где-то удачно выступили, где-то нет. Набираемся опыта. Я думаю, что два года работы, а, может, и ее самостоятельная работа до прихода в школу, сказались на результате.



Главный поклонник таланта юной певицы – ее мама Татьяна. Именно она проследила за тем, чтобы дочь по примеру бабушки научилась петь грамотно и красиво, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Татьяна Медведева:

Обычные переживания, обычные репетиции. Не ожидала, что будет гран-при.



Интерес к детскому вокалу в последние годы в Беларуси повышенный. Все началось после громкой победы еще одной представительницы Гомельщины – Ксении Ситник – на конкурсе «Детское Евровидение». Кстати, именно на эту планку нацелена со своими учителями и Лиза Медведева.