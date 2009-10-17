Воображариум доктора Парнаса

Невероятный опус знаменитого британского сказочника, режиссера Терри Гильема выйдет в российский прокат зимой.

Тысячу лет назад доктор Парнас породнился с дьяволом. Во-первых, он получил вечную жизнь, во-вторых, способность путешествовать в другие измерения. Цена была высока – дьявол забрал дочь доктора. Но появился таинственный незнакомец Тони. Как раз этот образ начинал создавать перед смертью Хит Леджер. Незнакомец присоединяется к странствующему шоу-доктору и пытается забрать девушку у дьявола. Герой проходит сквозь волшебное зеркало и попадает в параллельные миры. Именно этот факт позволил завершить фильм.

В первом варианте образ Тони исполняет Хит Леджер, в других измерениях сделать это согласились Джонни Дэпп, Колин Фаррелл и Джут Лоуэлл. Интересно, что свои гонорары за исполнение кусочков роли они отдали дочери Хита Леджера, Матильде, чтобы она не зависела ни от кого.

Снял этот невероятный опус знаменитый Британский сказочник, режиссер Терри Гильем. Когда-то он начинал карьеру в комедийном шоу «Монти Пайтон».

Европейский прокат «Призрачного света доктора Парнаса» уже начался, российский ожидается зимой.