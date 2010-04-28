Конвертация видео в 3D - одна из самых прибыльных отраслей шоу-бизнеса в Японии

Самой большой японской компанией по производству фильмов, телевизионной продукции и аниме является Таи. Она откликнулась на тот 3D бум, который принес успех Аватару и Алисе в стране чудес. Японцы начали собственное 3D- производство.

Ирия Азума, директор:

Снять Аватар в формате 3D стоило 300 млн. долларов. Другой фильм будет не дешевле. Но мы подсчитали, что конвертация обыкновенного видео в 3D обойдется всего в 5 млн. долларов.

После этих подсчетов японцы кинулись конвертировать свои любимые аниме в этот захватывающий формат. Местные власти даже решили открыть школу 3D-специалистов. Это произойдет в следующем году и не позволит Японии задержаться в техническом развитии.

Танцуя Сома, режиссер:

Я не вижу причин для ажиотажа. 3D – всего лишь обычный технологический формат, и он никак не влияет ни на сюжеты фильмов, ни на заинтересованность зрителей конечным продуктом. Искусство все равно на первом плане.