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На экраны выходит первая белорусская эксцентричная комедия «Дастиш Фантастиш»

18 апреля 2010 12:03
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Национальная киностудия «Беларусьфильм» подготовила своим зрителям очередной сюрприз, приятный и необычный. Первая белорусская комедия «Дастиш Фантастиш», дебютная работа молодого режиссера Александра Канановича.

Фильм получается знаковый: и эксцентрика, и актерский состав целиком и полностью белорусский, даже саундтрек записан с участием ведущих белорусских рок-команд.

На экраны выходит первая белорусская эксцентричная комедия «Дастиш Фантастиш»

Те, кто уже видел это странное для Беларуси кино, говорят, что получилось очень даже ничего. В принципе, Александр Кананович, ученик Михаила Пташука, подошел к работе очень нестандартно — эта комедия как минимум вызовет зрительский интерес своим провокационным подходом к тому, что принято считать белорусским кино.

Александр Кашперов, актер:
Пришла на студию плеяда молодых режиссеров — им, конечно, всем уже за 30, но поскольку снимают свои первые работы, называются молодыми. Андрей Кудиненко, Саша Кананович — эти режиссеры будут востребованы своим зрителем.

«Дастиш Фантастиш» — фильм про деревенского паренька Ваньку, получившего в наследство горстку семян, оказавшихся семенами самого настоящего денежного дерева. Собственно, вокруг этого дерева с банкнотами вместо листьев весь сюжет и строится.

На экраны выходит первая белорусская эксцентричная комедия «Дастиш Фантастиш»

Олег Ткачев, актер:
Я играл Папу Васю, отца главного героя. Мама Вася была моя жена, и я был именно Папа Вася, потому что она Василиса.  И вот наш сын нашел денежное дерево и начались всякие такие приключения.

Анастасия Шпаковская, актриса:
Я играла бандитку Джину, которая гонится за главным героем вместе с другими отрицательными персонажами, с целью добыть денежное дерево. Герой то  был с денежным деревом, то без него. А мы за ним гонялись. Основная мысль была отнять это окаянное денежное дерево и использовать его в своих целях.

Вселенная персонажей фильма «Дастиш Фантастиш» — абсолютно ненормальная с общепринятой точки зрения. Здесь все немного, что называется, городские сумасшедшие. Начиная от жителей деревни, откуда главный герой родом и где спокойно разъезжает розовый танк, заканчивая итальянскими бандитами с лицами провинциальных интеллигентов. А некоторые женщины и того поди — выглядят, как переодетые мужчины.

На экраны выходит первая белорусская эксцентричная комедия «Дастиш Фантастиш»

На экраны выходит первая белорусская эксцентричная комедия «Дастиш Фантастиш»

На экраны выходит первая белорусская эксцентричная комедия «Дастиш Фантастиш»

На экраны выходит первая белорусская эксцентричная комедия «Дастиш Фантастиш»

Александр Кашперов, актер:
Было очень интересное предложение от режиссера Александра Канановича сыграть женщину в картине. И как-то очень интеллигентно: «Не будете ли вы возражать, если вы сыграете женщину?». Для меня это было неожиданное предложение. Я думаю, у меня это получилось.

«Дастиш Фантастиш» — кино молодое, бодрое, энергичное, по-хорошему несдержанное. Судя по набору откровенных персонажей-безумцев, это будет зрелище сродни комедиям Эмира Кустурицы, главного по киношным сумасшедшим.

Будем надеяться, что качество белорусского фильма в кое-то веке не подкачает и зрители не будут выходить из кинотеатров с выражением недоумения на лицах.

Александр Кашперов, актер:
Это необычное кино, понимаете, режиссер имеет свой почерк, картины Канановича будут узнавать. Есть картины хорошие, но таких фильмов я 100 видел, а этот — необычный. Он очень интересный.

Анастасия Шпаковская, актриса:
Это будет яркая работа, для людей понятная, доступная, интересная, и, я надеюсь, что веселая.

Олег Ткачев, актер:
Это в большей степени молодежное кино. Что-то необычное в нем есть, эта комедия отличается от других.

Анастасия Шпаковская, актриса:
Просто веселое и динамичное кино.

Что ж, похоже, белорусское кино отныне будет делаться с расчетом на нового зрителя, молодого, но пытливого и требовательного, которому нужно кино, сделанное как минимум по мировым стандартам, а то и лучше их.

Лента «Дастиш Фантастиш» вполне может стать первой ласточкой подобного кино. Скрестим пальцы на удачу.

# Кино # Кино

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