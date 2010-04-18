На экраны выходит первая белорусская эксцентричная комедия «Дастиш Фантастиш»

Национальная киностудия «Беларусьфильм» подготовила своим зрителям очередной сюрприз, приятный и необычный. Первая белорусская комедия «Дастиш Фантастиш», дебютная работа молодого режиссера Александра Канановича.

Фильм получается знаковый: и эксцентрика, и актерский состав целиком и полностью белорусский, даже саундтрек записан с участием ведущих белорусских рок-команд.

Те, кто уже видел это странное для Беларуси кино, говорят, что получилось очень даже ничего. В принципе, Александр Кананович, ученик Михаила Пташука, подошел к работе очень нестандартно — эта комедия как минимум вызовет зрительский интерес своим провокационным подходом к тому, что принято считать белорусским кино.

Александр Кашперов, актер:

Пришла на студию плеяда молодых режиссеров — им, конечно, всем уже за 30, но поскольку снимают свои первые работы, называются молодыми. Андрей Кудиненко, Саша Кананович — эти режиссеры будут востребованы своим зрителем.

«Дастиш Фантастиш» — фильм про деревенского паренька Ваньку, получившего в наследство горстку семян, оказавшихся семенами самого настоящего денежного дерева. Собственно, вокруг этого дерева с банкнотами вместо листьев весь сюжет и строится.

Олег Ткачев, актер:

Я играл Папу Васю, отца главного героя. Мама Вася была моя жена, и я был именно Папа Вася, потому что она Василиса. И вот наш сын нашел денежное дерево и начались всякие такие приключения.

Анастасия Шпаковская, актриса:

Я играла бандитку Джину, которая гонится за главным героем вместе с другими отрицательными персонажами, с целью добыть денежное дерево. Герой то был с денежным деревом, то без него. А мы за ним гонялись. Основная мысль была отнять это окаянное денежное дерево и использовать его в своих целях.

Вселенная персонажей фильма «Дастиш Фантастиш» — абсолютно ненормальная с общепринятой точки зрения. Здесь все немного, что называется, городские сумасшедшие. Начиная от жителей деревни, откуда главный герой родом и где спокойно разъезжает розовый танк, заканчивая итальянскими бандитами с лицами провинциальных интеллигентов. А некоторые женщины и того поди — выглядят, как переодетые мужчины.

Александр Кашперов, актер:

Было очень интересное предложение от режиссера Александра Канановича сыграть женщину в картине. И как-то очень интеллигентно: «Не будете ли вы возражать, если вы сыграете женщину?». Для меня это было неожиданное предложение. Я думаю, у меня это получилось.

«Дастиш Фантастиш» — кино молодое, бодрое, энергичное, по-хорошему несдержанное. Судя по набору откровенных персонажей-безумцев, это будет зрелище сродни комедиям Эмира Кустурицы, главного по киношным сумасшедшим.

Будем надеяться, что качество белорусского фильма в кое-то веке не подкачает и зрители не будут выходить из кинотеатров с выражением недоумения на лицах.

Александр Кашперов, актер:

Это необычное кино, понимаете, режиссер имеет свой почерк, картины Канановича будут узнавать. Есть картины хорошие, но таких фильмов я 100 видел, а этот — необычный. Он очень интересный.

Анастасия Шпаковская, актриса:

Это будет яркая работа, для людей понятная, доступная, интересная, и, я надеюсь, что веселая.

Олег Ткачев, актер:

Это в большей степени молодежное кино. Что-то необычное в нем есть, эта комедия отличается от других.

Анастасия Шпаковская, актриса:

Просто веселое и динамичное кино.

Что ж, похоже, белорусское кино отныне будет делаться с расчетом на нового зрителя, молодого, но пытливого и требовательного, которому нужно кино, сделанное как минимум по мировым стандартам, а то и лучше их.

Лента «Дастиш Фантастиш» вполне может стать первой ласточкой подобного кино. Скрестим пальцы на удачу.