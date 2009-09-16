В рамках фестиваля «Киношок» впервые проводится конкурс совместных кинопроектов стран СНГ.

Спецпрограмма «В фокусе – Казахстан» стартовала в первый день «Киношока-2009» показом совместной работы российских и казахских кинематографистов – политического детектива «Прыжок афалины». В основе фильма лежат реальные события, происходившие в Казахстане незадолго до президентских выборов 2005 года. Главные герои ленты – офицеры МВД России и Казахстана, которые совместно расследуют рядовое убийство и случайно узнают о готовящемся покушении на президентов Казахстана и России.

В свою очередь, страны бывшего соцлагеря представляют показы в рамках «Дней Болгарии». Дни болгарского кино стартовали 14 сентября. Первым в Городском театре демонстрировались фильм «Раки» режиссера Ивана Черкелова и киноальманах «15», состоящий из пятнадцати разных историй, которые иллюстрируют жизнь в современной Болгарии и изменения в стране за последние пятнадцать лет.

15 и 16 сентября программу показов продолжили две работы Иглики Трифоновой – «Письма в Америку» и «Расследование». А в четверг, 17 сентября, зрители увидят ленту «Портнихи» режиссера Людмилы Тодоровой.

Что касается конкурса совместных кинопроектов стран СНГ, то его идея была озвучена еще на прошлом «Киношоке». Целью конкурса, инициатором которого выступил Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, являются выявление и финансовая поддержка талантливых проектов кинематографистов стран бывшего СССР. Из всех заявленных работ в финал вышло 8 номинантов.

По условиям конкурса, презентация и защита совместных кинопроектов проходит в рамках «Киношока», а имена победителей будут оглашены на церемонии закрытия XVIII Открытого фестиваля кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии. Кроме дипломов, их ждут денежные премии в размере стоимости киносценариев.

Фото: Алиса Козлова