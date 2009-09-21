«Киношок-2009» – все итоги и победители

В конкурсе полнометражных фильмов Гран-при получила работа Киры Муратовой «Мелодия для шарманки» (Украина).

Фильм рассказывает историю сводных брата и сестры, которые, оставшись сиротами после смерти матери, отправляются на поиски своих отцов в большой город. На пути они встречают множество самых разных людей, но никому нет никакого дела до детей, ведь каждый погружен в свои проблемы, особенно накануне Рождества.

«Картина Киры Муратовой превосходит на две головы все остальное. Тут не было никаких проблем. Вопрос был только о том, давать ли ей только гран-при или еще и приз за режиссуру», — заявил председатель жюри «Киношока», писатель Владимир Маканин.

Приз за лучшую режиссуру вручен Арутюну Хачатряну из Армении за фильм «Граница». Грузинская лента «Метеоидиот» получила сразу два приза – за лучший сценарий (Ираклий Квирикадзе) и приз имени Княжинского за лучшую операторскую работу (Валтер Ван ден Энде и Михо Квирикадзе).

Награда за лучшую женскую роль досталась Ирине Агейкиной, сыгравшей в фильме «Песни южных морей» (Россия – Казахстан – Германия – Франция), за лучшую мужскую – Владимир Кузнецову, снявшемуся в ленте «С черного хода» (Россия).

Кроме того, Специальный диплом жюри за отстаивание гуманитарных ценностей присужден работе «Другой берег» (Грузия – Казахстан).

В конкурсе короткометражных фильмов «Границы шока» Гран-при присужден ленте «Монгол 8» (Россия), режиссер - Глеб Середа.

Главный приз конкурса «Неформат» вручен документальной ленте «Революция, которой не было» (Эстония – Финляндия). Режиссер фильма Алена Полунина также получила приз Гильдии киноведов и кинокритиков «Слон» с формулировкой «За художественную беспощадность к оппозиции и ее противникам».

Гран-при конкурсной программы «ТВ-Шок» достался узбекскому фильму «Мистер Икс» режиссера Мирмаксуда Ахунова.

В Конкурсе совместных кинопроектов стран СНГ диплом и денежную премию в размере 200 тыс. рублей за третье место получил проект «Дом», представленный продюсером Евгенией Тирдатовой. Диплом и вторую премию в виде денежного сертификата присужден проекту «Крылатые кошки» Андрея Разумовского. Диплома и первая премия в виде денежного сертификата в размере 400 тыс. рублей удостоена продюсер проекта «15 молодых о молодых» Илона Бичевска.

Главный приз конкурса «Киномалышок» присужден ленте «Осторожно, дети!», режиссер Станислав Лебедев.

Специальный приз Международного фестивального совета за мужество и достоинство в профессии «Госпожа удача» имени Павла Луспекаева в этом году вручен грузинскому кинодраматургу Ираклию Квирикадзе.

Журналист и режиссер Сергей Катьер от лица белорусской делегации поблагодарил «Киношок» за внимание к кинематографу Беларуси. «Мы уверены, что в скором будущем Беларусь будет радовать не только своими прекрасными голосами, но и замечательными актрисами и качественными фильмами. И когда-нибудь мы обязательно получим Гран-при этого фестиваля», – добавил он.

Фото: Алиса Козлова