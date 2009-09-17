Киношок-2009: совместные кинопроекты стран-участников СНГ

Один из представленных на конкурс проектов планируется с участием Беларуси.

Это фильм «Крылатые кошки», автором сценария которого выступает Ираклий Квирикадзе, а режиссером станет Нана Джорджадзе. Действие картины происходит в маленькой русской деревне сразу после войны. По словам И. Квирикадзе, история странной связи пленного немца и двух советских летчиц, увиденная глазами 8-летнего мальчика, во многом строится на его личных воспоминаниях и переживаниях.

Бюджет фильма составляет 2 млн. евро – для создания сцен полетов планируется использовать реконструированные самолеты времен Великой Отечественной и компьютерную графику.

Часть съемок пройдет на территории Беларуси. «Там много хороших мест, связанных с этим временем, и достаточно дешевый съемочный процесс», – отметил И. Квирикадзе.

Напомним, что идея конкурса совместных кинопроектов, инициатором которого выступил Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, была впервые озвучена на «Киношоке-2008». Имена победителей будут оглашены на церемонии закрытия XVIII Открытого фестиваля кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии. Кроме дипломов, их ждут денежные премии в размере стоимости киносценариев.

Фото: Алиса Козлова