«Киношок-2009» пройдет в Анапе 13-20 сентября

Президентом фестиваля по традиции является драматург, режиссер Виктор Мережко, а вице-президентом и генеральным директором – актриса Ирина Шевчук.

С 13 по 20 сентября в Анапе пройдет ежегодный Открытый фестиваль кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок».

На экранах будут представлены пять конкурсных программ: конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражных фильмов «Границы шока», конкурс «Неформат» для полнометражных фильмов, снятых на видео и в цифровом формате, конкурс игровых фильмов «ТВ-Шок» и фестиваль детских фильмов «КиноМалыШок».

Жюри полнометражного конкурса «Киношока-2009» возглавит писатель, лауреат Государственной премии России Владимир Маканин. Кроме того, в жюри войдут режиссер, оператор, писатель, народный артист Кыргызской республики Видугирис Альгимантас; кинорежиссер, продюсер, сценарист, президент «Фонда Михаила Калатозова по поддержке и развитию национального кино» Михаил Калатозишвили; режиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств Узбекистана Али Хамраев и член Правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Ирина Павлова.

Беларусь на «Киношоке» представлена фильмом Елены Туровой и Ивана Павлова «Новогодние приключения в июле», который участвует в конкурсе «КиноМалыШок», и лентой «Стая» лауреата государственных премий СССР и Беларуси Дмитрия Зайцева, участвующей во внеконкурсной программе «Кино на площади». А белорусский режиссер, журналист и телережиссер Сергей Катьер является в этом году членом жюри конкурса «Неформат».

Также в этом году на XVIII фестивале, благодаря активному участию и финансированию Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, проводится Первый конкурс на лучший совместный кинопроект стран-участниц СНГ. Одним из заявленных проектов является фильм «Крылатые кошки», в работе над которым примут участие Россия, Грузия, Германия, Беларусь и Казахстан.

Фото: Алиса Козлова