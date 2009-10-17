Самой долгожданной кинопремьерой стала новая фантастика Джеймса Кэмерона «Аватар».

В далеком будущем люди контактируют с цивилизацией Нави на планете Пандора. Земной герой полюбил одну женщину На`ви , результатом чего стали конфликт и битва цивилизаций. Австралийский актер Сэм Уортингтон, кажется, имеет шанс стать очередным экшн-идолом киноэкрана. Недавно видели его в «Терминаторе-4», скоро он станет Персеем в новой «Битве титанов». В «Аватаре» Уортингтон создает один из основных характеров.

Джеймс Кэмерон придумал этот сюжет еще в 1995, тогда же хотел начать съемки, но подсчитали необходимые затраты и испугались – минимум 400 миллионов. За 10 лет развитие технологий сделало возможным все расходы втиснуть в 190 миллионов. Тогда и началась работа. Живые съемки – это всего 40% фильма, остальные 60% – компьютерная графика. Режиссер разработал специальную технологию, чтобы на экранах мониторов во время съемок можно было одновременно видеть живых и компьютерных героев.

Знаменитая героиня «Чужих» Сигурни Уивер появится здесь на экране в роли доктора Грейс Агустин. Женский образ Туберк Нейти создала Зои Салдана.

«Аватар» снимали в формате 3-D.

Джеймс Кэмерон планирует, в том случае, если будет кассовый успех, сделать трилогию.