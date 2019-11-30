Злая свинья покусала греческого журналиста в прямом эфире, рассказали в программе «Плюс-минус».
Лазос Мантикос рассказывал о последствиях урагана, когда в кадр ворвалась агрессивная свинья.
Злая свинья покусала греческого журналиста в прямом эфире, рассказали в программе «Плюс-минус».
Лазос Мантикос рассказывал о последствиях урагана, когда в кадр ворвалась агрессивная свинья.
Чем журналист насолил животному, неизвестно. Мужчине пришлось освещать последствия разгула стихии на бегу, под хохот коллег по студии.