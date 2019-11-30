Прямой эфир

Злая свинья покусала греческого журналиста в прямом эфире

30 ноября 2019 17:20
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Злая свинья покусала греческого журналиста в прямом эфире, рассказали в программе «Плюс-минус»

Лазос Мантикос рассказывал о последствиях урагана, когда в кадр ворвалась агрессивная свинья.

Злая свинья покусала греческого журналиста в прямом эфире-1

Чем журналист насолил животному, неизвестно. Мужчине пришлось освещать последствия разгула стихии на бегу, под хохот коллег по студии.

# Необычное # калейдоскоп

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