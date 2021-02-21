Девушка из бедной семьи попыталась сделать сказку былью. И мечта сбылась

Девушка жила в бедной семье и мечтала, что однажды всё изменится. И в этой сказке принц не понадобился. Как сообщает The Hindu, Манья Сингх росла в небольшом индийском городе Хата, штат Уттар-Прадеш. Родители тратили практически все деньги, чтобы оплачивать обучение дочери. Однако в 14 лет Манья поняла, что при таком раскладе она мало чего сможет добиться в жизни. Сингх чувствовала, что в её родном городе она не сможет самореализоваться.

Фото: instagram.com/missindiaorg

Окончив 10 класс [В Индии обязательное образование включает в себя 10 классов – прим. ред.], Манья сбежала от родителей и уехала в Мумбаи. Отец и мать хотели выдать дочку замуж, но девушка хотела попытать удачу. Приехав в Мумбаи, Сингх устроилась работать в пиццерию, а также подала заявку на участие в конкурсе «Мисс Индия». Заявка была отклонена.

Фото: instagram.com/missindiaorg

Узнав, где находится дочь, родители Маньи приехали к ней и сказали, что будут поддерживать её, что бы ни случилось. Девушка была им благодарна. Сингх устроилась на ещё одну работу – в колл-центр, а также поступила в колледж. Однако работа и учёба не мешали девушке мечтать о короне «Мисс Индия».

Фото: instagram.com/missindiaorg

Манья сделала ещё несколько попыток. Несколько раз ей отказывали по разным причинам: от «вы не подходите, потому что недостаточно красивая» до «вы даже не знаете английский язык». Наконец, в 2020 году 19-летняя Сингх всё-таки прошла отбор и стала участницей конкурса VLCC Femina Miss India 2020.

Фото: instagram.com/manyasingh993

Девушка дошла до финала и заняла второе место. Родители были очень растроганы. 45-летний водитель рикши [Такси, которое представляет собой сочетание повозки и велосипеда. Водитель крутит педали и везёт одного-двух пассажиров – прим. ред.] и 38-летняя косметолог гордились тем, что их дочь сияет со сцены.

Фото: instagram.com/manyasingh993