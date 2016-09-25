Студентка БГУ о учебе в Китае: «дружба с европейцем – это диковинно и круто»

Студенты БГУ имеют возможность грызть гранит науки не только в пределах студенческого городка. Екатерина, сменившая белорусские пейзажи на азиатские, поделилась впечатлениями от первого месяца учебы в китайском университете. Как ты попала в Китай?

Ходила на курсы, которые проводились на базе Института журналистики, руководство которого подписало соглашение с Хэнаньским университетом в Китае. Учила язык с октября по май, но решающий экзамен был уже в феврале, то есть уже спустя четыре месяца было понятно, кто поедет. Курсы были платные, но выходило не очень дорого: 200 долларов за два семестра. Конкуренция была небольшая, поскольку на факультете эта программа действует только первый год, и все, видимо, просто боялись впустую потратить деньги и усилия.

Решила поехать, потому что характер такой. Ехала не ради изучения языка, а ради того, чтобы посмотреть на такую далёкую страну, тем более, что условия очень выгодные: 4 часа учёбы в день, хорошая стипендия, бесплатное общежитие. Конечно, расходы всё равно получились довольно большие: билет, страховка, учебники, различные регистрации… Но думаю, что со стипендии – двух эти деньги отобьются. Китайский даётся мне довольно сложно, и я точно пока не могу сказать, где именно он может мне пригодиться. Из основных вариантов, конечно, работа – либо по профессии, потому что в журналистике, как я не раз слышала, китайский иногда бывает очень востребован, особенно в работе информагентств. А если совсем помечтать – было бы здорово устроиться в консульство Китая или продолжить обучение – либо в самом Китае, либо в Европе в магистратуре, связанной с востоковедением.

Какое было первое впечатление от страны?

Первое впечатление оказалось не очень хорошим: мы прилетели в Пекин, где было довольно грязно, очень серо, китайцы спали кучками прямо на вокзальном полу, а мы были жутко уставшие. Поэтому я хочу как-нибудь съездить в Пекин и посмотреть город при нормальном освещении в подобающем настроении. А вот мой город, где я учусь, - Кайфын - мне понравился: на территории кампуса чисто, много живописных уголков.

Город Кайфын

Хэнаньский университет



Людей очень много, особенно на вокзалах ,в супермаркетах в выходные. Цены разные, в супермаркетах в среднем чуть дешевле, чем у нас, но во многих магазинах можно торговаться. Рис и лапшу здесь едят очень часто, но готовят по-разному, плюс это дёшево, поэтому мы сами часто в общагу покупаем разные виды риса, лапшу, всякие крупы типа маша.

Китайцы ужасно знают английский. Хуже, чем кто-либо может себе представить. Даже от простых слов вроде цифр или "What is it?" шарахаются, как от огня.

Впечатлило то, как черепашек продают на суп. У меня дома в аквариуме плавает такая же красноухая черепаха, а тут их продают на развес в рыбном отделе. К этому я никогда не смогу привыкнуть. Интересные тут бабушки: по вечерам они ходят гуськом за активным таким заводным дедулей, у которого сзади прицеплена маленькая музыкальная колонка, и танцуют. По утрам часто танцуют с веерами и разными китайскими штуками.

Китайцы очень интересуются европейцами, многие просто до фанатизма. Когда идём по улице, часто слышим, как вслед говорят "иностранец", довольно часто просят сфотографироваться с нами. А китаянки в восторге от наших немногочисленных мальчиков. Вообще китайцы очень дорожат дружбой с европейцами - я так поняла, для них это считается диковинным и крутым.

В каких условиях вы живете?

Условия в целом нормальные, чуть похуже, чем в новых общежитиях на Петровщине. Из плюсов - есть телевизор, кондиционер, можно бесплатно стирать одежду в машинке на этаже. Из минусов - не работает большинство розеток в комнате, и кухня общая на этаж, хотя там мало кто готовит, и при этом всё абсолютно новое, есть духовка, микроволновка, холодильник и плита.

Раньше кушали по кафе ("чифаням"), пока было побольше денег. Там очень много всего вкусного, часто такого, что в европейском понимании не сочетается никак. А вот в китайском – да пожалуйста! Например, одно из моих любимых блюд – суп с омлетом, помидорами и лапшой. Можно объесться на 2-3 бел.р. просто до отвала на весь день.