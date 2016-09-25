Студентка БГУ о учебе в Китае: «дружба с европейцем – это диковинно и круто»
Студенты БГУ имеют возможность грызть гранит науки не только в пределах студенческого городка. Екатерина, сменившая белорусские пейзажи на азиатские, поделилась впечатлениями от первого месяца учебы в китайском университете.
Как ты попала в Китай?
Ходила на курсы, которые проводились на базе Института журналистики, руководство которого подписало соглашение с Хэнаньским университетом в Китае. Учила язык с октября по май, но решающий экзамен был уже в феврале, то есть уже спустя четыре месяца было понятно, кто поедет. Курсы были платные, но выходило не очень дорого: 200 долларов за два семестра. Конкуренция была небольшая, поскольку на факультете эта программа действует только первый год, и все, видимо, просто боялись впустую потратить деньги и усилия.
Решила поехать, потому что характер такой. Ехала не ради изучения языка, а ради того, чтобы посмотреть на такую далёкую страну, тем более, что условия очень выгодные: 4 часа учёбы в день, хорошая стипендия, бесплатное общежитие. Конечно, расходы всё равно получились довольно большие: билет, страховка, учебники, различные регистрации… Но думаю, что со стипендии – двух эти деньги отобьются. Китайский даётся мне довольно сложно, и я точно пока не могу сказать, где именно он может мне пригодиться. Из основных вариантов, конечно, работа – либо по профессии, потому что в журналистике, как я не раз слышала, китайский иногда бывает очень востребован, особенно в работе информагентств. А если совсем помечтать – было бы здорово устроиться в консульство Китая или продолжить обучение – либо в самом Китае, либо в Европе в магистратуре, связанной с востоковедением.
Какое было первое впечатление от страны?
Первое впечатление оказалось не очень хорошим: мы прилетели в Пекин, где было довольно грязно, очень серо, китайцы спали кучками прямо на вокзальном полу, а мы были жутко уставшие. Поэтому я хочу как-нибудь съездить в Пекин и посмотреть город при нормальном освещении в подобающем настроении. А вот мой город, где я учусь, - Кайфын - мне понравился: на территории кампуса чисто, много живописных уголков.
Людей очень много, особенно на вокзалах ,в супермаркетах в выходные. Цены разные, в супермаркетах в среднем чуть дешевле, чем у нас, но во многих магазинах можно торговаться. Рис и лапшу здесь едят очень часто, но готовят по-разному, плюс это дёшево, поэтому мы сами часто в общагу покупаем разные виды риса, лапшу, всякие крупы типа маша.
Китайцы ужасно знают английский. Хуже, чем кто-либо может себе представить. Даже от простых слов вроде цифр или "What is it?" шарахаются, как от огня.
Впечатлило то, как черепашек продают на суп. У меня дома в аквариуме плавает такая же красноухая черепаха, а тут их продают на развес в рыбном отделе. К этому я никогда не смогу привыкнуть. Интересные тут бабушки: по вечерам они ходят гуськом за активным таким заводным дедулей, у которого сзади прицеплена маленькая музыкальная колонка, и танцуют. По утрам часто танцуют с веерами и разными китайскими штуками.
Китайцы очень интересуются европейцами, многие просто до фанатизма. Когда идём по улице, часто слышим, как вслед говорят "иностранец", довольно часто просят сфотографироваться с нами. А китаянки в восторге от наших немногочисленных мальчиков. Вообще китайцы очень дорожат дружбой с европейцами - я так поняла, для них это считается диковинным и крутым.
В каких условиях вы живете?
Условия в целом нормальные, чуть похуже, чем в новых общежитиях на Петровщине. Из плюсов - есть телевизор, кондиционер, можно бесплатно стирать одежду в машинке на этаже. Из минусов - не работает большинство розеток в комнате, и кухня общая на этаж, хотя там мало кто готовит, и при этом всё абсолютно новое, есть духовка, микроволновка, холодильник и плита.
Раньше кушали по кафе ("чифаням"), пока было побольше денег. Там очень много всего вкусного, часто такого, что в европейском понимании не сочетается никак. А вот в китайском – да пожалуйста! Например, одно из моих любимых блюд – суп с омлетом, помидорами и лапшой. Можно объесться на 2-3 бел.р. просто до отвала на весь день.
Сейчас у нас задерживают стипендию из-за того, что студентов очень много и руководство не успевает всех зарегистрировать, поэтому больше стараемся дома готовить. Самые недорогие продукты - рис, лапша, овощи, крупы, тофу. Из них можно много чего вкусного приготовить: вчера, например, мы делали рис с тушёными помидорами, морковкой, луком, тофу и какими-то ростками, получилось очень здорово. Из экзотических фруктов пробовала так называемый «драконий фрукт», какую-то смесь груши и яблока (не знаю, считается ли это экзотическим), плюс регулярно подворовываем гранаты с деревьев на улице.
Очень скучаю по молочным продуктам – здесь есть только соевое молоко, которое лежит без холодильников кучами в магазинах. Кто-то находил довольно сносный йогурт, но говорят, что стоит дорого, и всё равно он немного химический. Овсянка дороже в несколько раз, маленький выбор шоколада. Нет гречки, но есть какая-то гречневая лапша, и нет чёрного хлеба, только белый.
Как выглядит учебный процесс в китайском университете?
Учёба началась только 12 сентября, то есть спустя две недели после приезда мы осваивали окрестности, ну и экзамен ещё написали, по которому нас распределили на группы. Большинство из нас оказалось в группе для начинающих, несмотря на то, что полгода учили китайский. Но у нас была другая программа: мы много занимались произношением, фонетикой, закладывали базу так называемых ключей – это более 200 различных черт, из которых состоят иероглифы, и у каждой черты есть своё значение. А иероглифов мы знали совсем немного. Но если отбросить монотонное повторение того, что мы уже знаем, всегда есть, чему поучиться: преподаватели между делом дают новые иероглифы и слова, которые пока не обязательно знать, но они так часто встречаются, что хочется запомнить их просто для себя. Думаю, через пару уроков уже будет довольно сложный для нас материал.
Учёба начинается в 8.30 и длится до 11.50 с одним перерывом в 20 минут. Но на самом деле преподаватели устраивают нам ещё дополнительные перерывы по 5-10 минут прямо посреди пары, при этом могут включить мультик или какой-нибудь клип, но сидеть смотреть не обязательно. Какие у нас предметы – пока тоже сложный вопрос. По расписанию – listening, speaking и comprehensive, но на деле преподавательница по аудированию, например, может дать кучу новых иероглифов. А вообще пока эти три предмета не очень различаются, только учителя разные, но программа урока часто повторяется или как-либо пересекается. Учимся на смеси китайского и английского, одна из учителей знает русский, поэтому в итоге получается вообще дикий винегрет из разных языков, но при этом почему-то всё понятно. Большая часть моей группы – русскоговорящие ребята – из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана. Но есть и иностранцы – из Монголии, Шри-Ланка. Пока мы с ними не очень общаемся – мешает и языковой барьер, и то, что все пока не очень освоились и стараются держаться «своей кучкой», но думаю, что через неделю-другую мы станем полноценными одногруппниками. Учимся 5 раз в неделю, по субботам вроде как планируются факультативы по желанию – каллиграфия, игра на местных музыкальных инструментах и что-то ещё, но мы пока про это точно не знаем.
Как планируешь проводить свободное время в другой стране?
Обещают стипендию около полторы тысячи юаней – это где-то 200 долларов. Учитывая то, что с ценами на еду тут всё в порядке, если не ходить по клубам и не покупать много «европейской еды», думаю, можно будет откладывать на путешествия.
Автор: Наталия Колешко