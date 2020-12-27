Самое время найти ученика. Что важно сделать Львам в 2021 году?

Год подходит к концу, наступает пора праздников и предвкушения чуда. После не самого удачного 2020-го всем хочется верить, что 2021-й не разочарует. Год пройдёт под покровительством белого металлического Быка.

Что он сулит Львам?

Для представителей пятого знака Зодиака год начнётся с какого-нибудь яркого события. А потом некоторое время будет затишье. Дело в том, что Бык и Лев – не самые лучшие друзья, вредить символ 2021 года не будет, но и на поддержку можно не рассчитывать. Так что если Львам чего-то захочется, то придётся приложить усилия и проконтролировать весь процесс, чтобы уж наверняка.

Весной представители данного знака почувствуют, как магма течёт в их венах, раскаляя сердца. Энергия будет бить через край, захочется попробовать себя везде и во всём. И это отличное время, чтобы укрепить здоровье. Ведь если энергии много, почему бы не сходить в поход или в спортзал? А ещё гороскоп советует поделиться своими знаниями и умениями. Растить конкурентов, конечно, себе дороже, но если вдруг на вас кто-то смотрит глазами, полными восхищения, то можно всё-таки поделиться мудростью. Ведь ученик не всегда конкурент, это может быть и надёжная опора в будущем.

Летом энергии немного поубавится, а ещё можно будет столкнуться с какими-нибудь ошибками прошлого, но это не повод для огорчений. Львы уже достаточно опытны, чтобы понять, в чём были неправы, и стать лучше. Это будет и отличная возможность подкорректировать свой жизненный план. Впрочем, это не обязательно, лето всё-таки предназначено для веселья, а не для сплошного планирования и самокопания.

Осень и зима тоже будут благоприятны для размышлений. Если что-то не додумали – можно сейчас. А ещё с приближением конца года можно будет завершить какие-нибудь проекты. Однако если вы считаете, что ещё рано, то торопиться не нужно. Зато нужно уделить больше внимания близким, особенно партнёру, ведь с приходом холодов хочется больше человеческого тепла.