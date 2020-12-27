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Доставщик разбил счастливый цветочный горшок женщины и не извинился. Это оказалось серьёзной ошибкой

27 декабря 2020 15:14
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Мужчина доставил посылку и случайно разбил цветочный горшок, который приносил удачу. И теперь виновника ждёт неудача.

Как сообщает AsiaOne, 50-летняя жительница Сингапура совершила онлайн-покупку и заказала доставку. Посылка не пришла. Когда женщина позвонила в службу доставки, ей сказали, что её заказ будет доставлен на следующий день.

Утром 16 декабря жительница Сингапура была на кухне, когда услышала громкий звук. Женщина выглянула на улицу и обнаружила доставщика, а также разбитый счастливый цветочный горшок. Его владелица была возмущена и потребовала, чтобы мужчина извинился. Но сотрудник службы доставки грубо ответил, что если вещь сломана, то извинениями делу не поможешь.

Получательница посылки разозлилась и сказала, что собирается вызвать милицию. Доставщик бросил посылку, которую должен был отнести другому человеку, и побежал. После этого женщина укрепилась в намерении вызвать правоохранителей, ведь теперь дело было не только в грубости, но и в халатности.

Прибывшие полицейские изучили место происшествия, забрали недоставленную посылку и посоветовали женщине обратиться в суд. Жительница Сингапура попробовала сперва позвонить в службу доставки, но сотрудники компании отказались помогать женщине с решением проблемы. Тогда женщина обратилась в местную газету Lianhe Zaobao. 

Доставщик разбил счастливый цветочный горшок женщины и не извинился. Это оказалось серьёзной ошибкой -1

Фото: Lianhe Zaobao

Объясняя причину такой настойчивости, владелица горшка заявила, что он был изготовлен вручную. Около 20 лет назад горшок подарил ей прадед. С тех пор эта вещь занимала своё место возле входной двери в соответствии с принципами фэншуй. Горшок приносил женщине удачу и помогал выигрывать в лотереи. По словам жительницы Сингапура, всего за несколько недель до неприятного события она выиграла в лотерею 2 тысячи сингапурских долларов (1,5 тысячи долларов США).

Выслушав женщину, газета отправила запрос в службу доставки. После этого компания ответила, что им известно о случившемся, они намерены серьёзно отнестись к инциденту и уже начали собственное расследование.

Кстати о фэншуе, ранее мы рассказывали о том, как с его помощью чувствовать себя в доме комфортно. Семь советов для создания уюта и гармонии в своём жилище читайте здесь.

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