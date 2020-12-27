Доставщик разбил счастливый цветочный горшок женщины и не извинился. Это оказалось серьёзной ошибкой

Мужчина доставил посылку и случайно разбил цветочный горшок, который приносил удачу. И теперь виновника ждёт неудача.

Как сообщает AsiaOne, 50-летняя жительница Сингапура совершила онлайн-покупку и заказала доставку. Посылка не пришла. Когда женщина позвонила в службу доставки, ей сказали, что её заказ будет доставлен на следующий день.

Утром 16 декабря жительница Сингапура была на кухне, когда услышала громкий звук. Женщина выглянула на улицу и обнаружила доставщика, а также разбитый счастливый цветочный горшок. Его владелица была возмущена и потребовала, чтобы мужчина извинился. Но сотрудник службы доставки грубо ответил, что если вещь сломана, то извинениями делу не поможешь.

Получательница посылки разозлилась и сказала, что собирается вызвать милицию. Доставщик бросил посылку, которую должен был отнести другому человеку, и побежал. После этого женщина укрепилась в намерении вызвать правоохранителей, ведь теперь дело было не только в грубости, но и в халатности.

Прибывшие полицейские изучили место происшествия, забрали недоставленную посылку и посоветовали женщине обратиться в суд. Жительница Сингапура попробовала сперва позвонить в службу доставки, но сотрудники компании отказались помогать женщине с решением проблемы. Тогда женщина обратилась в местную газету Lianhe Zaobao.