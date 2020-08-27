Жених на свадьбе пошутил про 2020 год. Природа намекнула, что эту тему лучше не поднимать
Мужчина на своей свадьбе решил пошутить про 2020 год. Оказалось, что это не самая лучшая идея.
Как сообщает 7News Boston WHDH, жители американского штата Массачусетс Аарон Савицкий и Денис Макклюр долгое время планировали свадьбу. По разным причинам церемонию приходилось переносить четыре раза.
Фото: instagram.com/asawitsky
Наконец, терпение мужчины и женщины лопнуло. Они решили: во что бы то ни стало торжество пройдёт 22 августа. Погода обещала быть хорошей, поэтому было выбрано место на свежем воздухе. На свадьбу пришли 36 гостей.
Когда настало время произносить речь, Аарон осмелился признаться, что 2020 год выдался не самым удачным. Гости и невеста нервно засмеялись. И сразу после этого рядом с женихом и невестой сверкнула молния.
Фото: instagram.com/asawitsky
Все поняли – Савицкий не ошибается. Но также люди догадались, что лучше на эту тему больше не шутить. Церемонию поспешили завершить. К счастью для супругов, они успели обменяться клятвами до того, как начался дождь.
Кстати, ранее мы рассказывали о предложении руки и сердца, от которого было просто невозможно отказаться. Девушка сама попросила парня жениться на ней, а также подарила возлюбленному квартиру и машину (здесь подробнее).