Жених на свадьбе пошутил про 2020 год. Природа намекнула, что эту тему лучше не поднимать

Мужчина на своей свадьбе решил пошутить про 2020 год. Оказалось, что это не самая лучшая идея. Как сообщает 7News Boston WHDH, жители американского штата Массачусетс Аарон Савицкий и Денис Макклюр долгое время планировали свадьбу. По разным причинам церемонию приходилось переносить четыре раза.

Фото: instagram.com/asawitsky

Наконец, терпение мужчины и женщины лопнуло. Они решили: во что бы то ни стало торжество пройдёт 22 августа. Погода обещала быть хорошей, поэтому было выбрано место на свежем воздухе. На свадьбу пришли 36 гостей. Когда настало время произносить речь, Аарон осмелился признаться, что 2020 год выдался не самым удачным. Гости и невеста нервно засмеялись. И сразу после этого рядом с женихом и невестой сверкнула молния.

Фото: instagram.com/asawitsky