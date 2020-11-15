Парень опубликовал фотографию с коллекцией керамических яиц. Что в них удивительного?

Парень поделился снимком, на котором запечатлена коллекция яиц. Их особенность заключается в клоунском макияже. «Иногда я вспоминаю, что если клоун хочет зарегистрировать свой грим, то он должен нарисовать его на яйце, которое хранится на специальном складе для яиц клоунов. А затем мне нужно прилечь», – написал пользователь Twitter под ником Jo Marius.

Фото: twitter.com/jo_hauge

Пользователи соцсетей отметили, что этот кадр стал бы украшением любого фильма ужасов, ведь значительное число людей испытывает боязнь перед клоунами. Впрочем, нашлись и те, кто с удовольствием купил бы такое керамическое яйцо.

Фото: Tom Harrison / Solent News / REX / Shutterstock

Как сообщает Daily Mail, сейчас эти яйца хранятся в Церкви Святой Троицы в Лондоне. Такая традиция началась в 1946 году с хобби одного химика. Позже эта практика исчезла, но затем вернулась в 1984 году. Теперь уже клоунский грим на яйца начали переносить профессиональные художники.

Фото: Getty Images