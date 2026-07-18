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От +8 до +27, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю

18 июля 2026 17:25
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

От +8 до +27, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю-2

Климатический маятник вновь качнется в сторону холода. С территории Польши ожидается перемещение фронтальных разделов, вслед за которыми с северо-запада Европы ожидается поступление прохладных неустойчивых воздушных масс. В результате чего температурный фон понизится.

Ночью температура воздуха ожидается от +11 до +19, днем – от +18 до +25, по югу до +27. В дальнейшем преобладающая температура воздуха в ночные часы прогнозируется от +8 до +15. Днем в основном будет находиться в пределах от +16 до +25. В конце недели местами до +27. Время от времени будут идти дожди различной интенсивности, местами с грозами. По ночам в низких местах возможен слабый туман.

Подробный прогноз по областям страны:

От +8 до +27, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю-4
От +8 до +27, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю-5
От +8 до +27, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю-6
От +8 до +27, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю-7
От +8 до +27, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю-8
От +8 до +27, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю-9
# Погода # Погода в Беларуси

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