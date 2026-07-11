В Париже до +35, а в Вене +31 и малооблачно – погода в Европе на неделю

Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В столице Франции синоптики прогнозируют жаркую ясную погоду до +35. В Вене +31 и малооблачно. В Риме ясно и до +36. В Мадриде столбики термометров покажут +34 и без осадков.

В Софии до +27 и кратковременный дождь с грозой. В турецкой столице до +31 и малооблачно. В Афинах +34, ясная погода.