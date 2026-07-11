Прямой эфир

В Париже до +35, а в Вене +31 и малооблачно – погода в Европе на неделю

11 июля 2026 18:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В Париже до +35, а в Вене +31 и малооблачно – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции синоптики прогнозируют жаркую ясную погоду до +35. В Вене +31 и малооблачно. В Риме ясно и до +36. В Мадриде столбики термометров покажут +34 и без осадков.

В Париже до +35, а в Вене +31 и малооблачно – погода в Европе на неделю-4

В Софии до +27 и кратковременный дождь с грозой. В турецкой столице до +31 и малооблачно. В Афинах +34, ясная погода.

В Париже до +35, а в Вене +31 и малооблачно – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге дождь с грозой и +24. В Вильнюсе +21 и осадки. В Варшаве +21, кратковременный дождь, возможна гроза. +23 в Киеве. В столице России прогнозируется облачная погода, кратковременный дождь и до +22.

# Погода

Другие новости рубрики

Все новости
От +12 до +29, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю
11 июля 2026 17:59

От +12 до +29, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю

От +7 до +24, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю
04 июля 2026 18:09

От +7 до +24, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю

В Париже до +31, а в Риме малооблачно и до +33 – погода в Европе на неделю
04 июля 2026 18:02

В Париже до +31, а в Риме малооблачно и до +33 – погода в Европе на неделю