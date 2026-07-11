В Париже до +35, а в Вене +31 и малооблачно – погода в Европе на неделю

Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
В столице Франции синоптики прогнозируют жаркую ясную погоду до +35. В Вене +31 и малооблачно. В Риме ясно и до +36. В Мадриде столбики термометров покажут +34 и без осадков.
В Софии до +27 и кратковременный дождь с грозой. В турецкой столице до +31 и малооблачно. В Афинах +34, ясная погода.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге дождь с грозой и +24. В Вильнюсе +21 и осадки. В Варшаве +21, кратковременный дождь, возможна гроза. +23 в Киеве. В столице России прогнозируется облачная погода, кратковременный дождь и до +22.