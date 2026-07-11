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От +12 до +29, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю

11 июля 2026 17:59
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

От +12 до +29, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю-2

С понедельника в страну вернется лето. На большей части республики температура воздуха приблизится к климатическим значениям, но в дневные часы во многих районах прогнозируются дожди, местами с грозами. В дальнейшем на территории республики ожидается рост атмосферного давления, а количество дождей существенно уменьшится. Солнце займет свое достойное место на небосводе. Однако в отдельных районах страны сохранится вероятность непродолжительных дождей и гроз. По ночам в низких местах возможен слабый туман.

Преобладающая температура воздуха в ночные часы прогнозируется от +12 до +18. Температура воздуха днем будет находиться в пределах +22,+27. В северо-восточных районах в облачности иногда +20, +21. В западных и южных районах во второй половине недели местами воздух прогреется до +29.

Подробный прогноз по областям страны:

От +12 до +29, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю-4
От +12 до +29, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю-5
От +12 до +29, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю-6
От +12 до +29, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю-7
От +12 до +29, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю-8
От +12 до +29, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю-9
# Погода в Беларуси

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